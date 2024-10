Stop ai concerti e al tour nei club per Angelina Mango. La vincitrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo 2024 con il brano La Noia ha dovuto annullare tutti i prossimi live in programma per motivi di salute. L’annuncio è arrivato dalla stessa cantante sui social.

Angelina Mango cancella il tour per motivi di salute

Una brutta notizia per i tantissimi fan di Angelina Mango che aspettavano di vederla dal vivo, prima al Fabrique di Milano e poi in giro per l’Europa. La cantante de La Noia ha annunciato nelle ultime ore lo stop forzato a tutti i prossimi concerti del tour italiano ed europeo per motivi di salute.

Dopo le date sold out di Roma e Napoli, Angelina aveva in programma una serie di concerti in Italia, tra cui due 2 date tutte esaurite a Milano, e alcuni concerti in Europa. Purtroppo la cantante si è ritrovata costretta a sospendere il tour per motivi di salute e l’ha annunciato con una breve lettera indirizzata a tutti i suoi fan e al suo pubblico.

Angelina Mango stop ai concerti: “devo prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto”

«Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni» – inizia così la lettera scritta di suo pugno da Angelina Mango e rivolta ai suoi fan. Il 2024 è stato l’anno della consacrazione nazionale ed internazionale di Angelina: dal palcoscenico di Amici di Maria De Filippi alla vittoria al Festival di Sanremo 2024 fino al settimo posto all’Eurovision Song Contest con la canzone “La Noia“. Un anno magico che la cantante ha trascorso quasi sempre su palcoscenico in giro per il mondo conquistandosi, meritatamente, anche il New York Times che l’ha designata come “la stella nascente della musica mondiale”.

Adesso per la figlia di Pino Mango e Laura Valente è arrivato il momento di fermarsi. Un riposo forzato sopraggiunto per motivi di salute come ha spiegato proprio la giovanissima cantautrice:

«Ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore. Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce, che non sono ancora riuscita a recuperare e ora è il momento di ascoltarmi… Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce ma anche quella di tutti voi! Per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live. Vi amo tantissimo e vi ringrazio già per l’affetto che so che riceverò in questi giorni. Vi amo! Nina».

Forza Angelina, siamo tutti con te!