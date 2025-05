E’ da poco calato il sipario sulla seconda puntata di “Sognando… Ballando con le stelle 2025, “costola” del celebre dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Una puntata iniziata più tardi rispetto al solito orario per dare spazio agli Internazionali di tennis a Roma, con il numero 1 al mondo, Jannik Sinner, che ha conquistato la sua prima Finale dopo il rientro, superando in tre set Tommy Paul. Ed è proprio la padrona di casa Milly Carlucci a complimentarsi con Sinner dicendo in apertura di puntata “Ecco, ci siamo! Grandissimo Sinner che ci fai sognare!!!”.

Sognando Ballando con le stelle 2025, il racconto della seconda puntata del 16 Maggio

Nonostante il ritardo, la puntata non ha fatto mancare colpi di scena, scontri e confronti tra concorrenti e giuria.

A scendere in pista durante la seconda puntata di Sognando… Ballando con le stelle 2025, per danzare sulle note dell’orchestra diretta da Paolo Belli e sottoporsi al giudizio della giuria composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto sono state le coppie così abbinate tra maestri storici e aspiranti maestri:

Pasquale La Rocca – Janiya Mami

Moreno Porcu – Aly Z

Luca Favilla – Eleonora Riccardi

Nikita Perotti – Valentina Fiori

Carlo Aloia – Vanessa Lacedonia

Veera Kinnunen – Mario Cecinati

Anastasia Kuzmina – Chiquito

Alessandra Tripoli – Yuri Orlando

Giada Lini – Hugo Nordstrom

Anche in questa versione del programma non mancano i tribuni Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Rossella Erra e la new entry Matteo Addino, con a bordo campo sempre Alberto Matano e i maestri. Tra una esibizione e l’altra, spazio ai super ospiti. Questa settimana sulla pista sono scesi: l’ex capitano della Roma Francesco Totti, Emanuele Filiberto e Massimiliano Rosolino. Un ritorno che ha fatto battere forte il cuore è quello della maestra Natalia Titova.

Sognando… Ballando con le stelle 2025, classifica coppie seconda puntata

Dopo le esibizioni, come nella formula tradizionale del programma, anche a Sognando… Ballando con le stelle, si è giunti al consueto momento della classifica finale della seconda puntata. Ecco quindi di seguito la classifica della puntata andata in onda in prima serata venerdì 16 Maggio 2025:

Chiquito e Anastasia Kuzmina (50) Vanessa e Carlo Aloia (50) Yuri e Alessandra Tripoli (50) Janiya e Pasquale La Rocca (30) Hugo e Giada Lini (30) Valentina e Nikita Perotti (30) Mario e Veera Kinnunen (30) Aly-Z e Moreno Porcu (30) Eleonora e Luca Favilla (10)

Chi è stato eliminato a Sognando… Ballando con le stelle nella puntata del 16 Maggio 2025

Il tesoretto dei tribuni: Simone vota Aly-Z, Sara Di Vaira vota Hugo, Matteo Addino vota Janyia. Infine, con il conteggio dei voti da casa si scopre che il secondo concorrente a dover abbandonare la gara è Eleonora con Luca Favilla.