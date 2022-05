E’ appena terminata la Finale di Amici. Ecco tutte le news sul vincitore del circuito di ballo, su quello del circuito del canto e su tutti i premi assegnati. Come si è giunti alla proclamazione del vincitore del talent di Maria De Filippi? Come è andata la serata e quali colpi di scena vi sono stati? Quali, infine, sono stati i premi assegnati?

Finale Amici: ecco come è andata

La Finale di Amici 21 ha preso il via in maniera piuttosto serrata. I cantanti hanno iniziato subito a sfidarsi a televoto aperto ed il primo che ha dovuto abbandonare la gara, dopo il primo giro di riscaldamento, è stato Albe.

La seconda sfida di canto ha invece visto una eliminazione clamorosa, ovvero quella di Sissi. L’artista, però, ha avuto modo di ricantare il suo nuovo singolo intitolato Scendi dopo l’appello di Maria De Filippi di lasciarsi andare e di farlo come se fosse da sola nella sua cameretta.

La sfida è giunta nel clou. Alex e Luigi si sono scontrati per il posto in Finalissima e alla fine proprio Luigi ha avuto la meglio agguantando la possibilità di sfidarsi con uno dei ballerini per vincere il programma dell’ammiraglia Mediaset condotto da Maria De Filippi.

Dopo la vittoria di Luigi, che si è aggiudicato così il primato per quanto riguarda il circuito canto, si è giunti alla sfida di ballo tra Serena e Michele, sfida vinta dall’allievo di Alessandra Celentano.

Ultimo step? La battaglia finale tra Luigi e Michele per l’ambita coppa consegnata da Giulia Stabile ad inizio puntata per il consueto passaggio di testimone tra vincitori.

Sfida dopo sfida, ballo dopo ballo, canzone dopo canzone:

Luigi ha vinto il talent e quindi 150 mila euro in gettoni d’oro

Michele ha vinto il premio di categoria di 50 mila euro in gettoni d’oro

Amici 21 vincitori: tutti i premi assegnati ai ragazzi

Possiamo dire che tutti i ragazzi giunti in Finale ad Amici 21 abbiano vinto. Ciascuno dei cantanti ha un Ep che presto uscirà. Ciascuno di loro ha potuto realizzare un pezzo del suo sogno. Come se non bastasse i ballerini hanno ricevuto proposte incredibili.

Sottolineando che anche concorrenti eliminati in precedenza hanno avuto la loro vittoria, basti pensare a LDA, Albe e Carola. I primi due hanno ottenuto veri e propri dischi d’oro con i loro singoli, mentre la seconda è stata ingaggiata per diventare Giulietta in uno spettacolo itinerante, possiamo dire che sui concorrenti del talent è piovuta una pioggia di premi.

Passiamo però ai premi assegnati durante la Finale di Amici 21 di domenica 15 maggio 2022.

Il primo? Quelli assegnato dalla critica a Sissi che si è portata a casa così 50 mila euro in gettoni d’oro.

Poi? Michele è stato invitato da Roberto Bolle a condividere il palco insieme a lui. Serena, invece ha avuto una borsa di studio che le permetterà di volare a New York per studiare in una delle scuole più prestigiose che vi siano.

Ermal Meta su Twitter ha annunciato l’intenzione di invitare Alex ad aprire i suoi concerti.

Altri premi? Tra quelli ufficiali che tutti attendevano: