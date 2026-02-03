Tra i protagonisti più acclamati della serata dei Rainbow Awards a Roma c’è stato anche Giuseppe Giofrè, ballerino tra i più apprezzati della sua generazione e volto amatissimo del piccolo schermo, diventato popolarissimo anche grazie al suo ruolo di giudice nel serale di Amici. Accolto da un vero e proprio bagno di folla già all’arrivo sul red carpet, Giofrè ha confermato di essere oggi uno dei personaggi più seguiti dello spettacolo grazie al suo ruolo nel talent di Maria De Filippi.

Giuseppe Giofrè tornerà come giudice ad Amici?

Ai nostri microfoni, in esclusiva, Giofrè ha commentato con emozione il riconoscimento ricevuto: “È super importante, sono molto contento, sono molto grato. Meno male che ci siano eventi del genere che rappresentano quella situazione in questo momento così importante”, ha spiegato “È super importante, sono molto felice”. Parole semplici ma dense di significato, che sottolineano quanto per lui sia fondamentale la visibilità di iniziative capaci di promuovere inclusione e rispetto.

L’affetto del pubblico è stato palpabile per tutta la serata, tra fan, richieste di foto e cori spontanei. Un successo che affonda le radici anche nel percorso televisivo che lo ha reso famoso: “Sicuramente è bello essere riconosciuti per quello che faccio nella vita”, ha raccontato “Voglio ispirare le persone per far sì che anche loro riescano a fare successo in quello che fanno, che può essere dal ballerino a fare tutto nella vita. Quindi sono molto contento che mi riconoscono per questo”.

Infine, inevitabile la domanda sul futuro e su un possibile ritorno ad Amici. Giofrè sembra chiudere la porta allo show di Canale 5: “Oddio no, quest’anno non penso, non lo so, mai dire mai, però ho altri impegni. Se Maria chiama comunque le rispondo sempre”, ha sorriso confermando il legame con la regina del piccolo schermo.