Amici di Maria De Filippi oggi, lunedì 22 dicembre 2025, non va in onda. Come mai non possiamo vedere cosa succede nella scuola più spiata d’Italia? Che fine hanno fatto i ragazzi del talent dell’ammiraglia Mediaset? Ecco il motivo dell’assenza, un’assenza che pare protrarsi per i prossimi giorni.

Amici di Maria De Filippi oggi non va in onda: iniziano le vacanze natalizie

Amici di Maria De Filippi oggi non va in onda. Come mai il talent di Canale 5 è assente dal palinsesto dell’ammiraglia Mediaset? Il punto è che con oggi prendono il via le vacanze natalizie e la programmazione di molti canali televisivi cambia. Da un lato, infatti, i programmi che tengono compagnia ai telespettatori durante tutti i giorni, si prendono una piccola, ma meritata pausa; dall’altro lato, invece, al posto degli stessi vengono messi in rotazione film legati al periodo che possono aiutare chiunque ad entrare nel migliore dei modi nel mood del momento.

Non termina solo il day time infrasettimanale su Canale 5, il 28 dicembre e il 4 gennaio non andranno nemmeno in onda gli speciali pomeridiani la domenica, a partire dalle 14.00. L’ultima registrazione per la puntata domenicale è avvenuta giovedì 18 dicembre 2025 e la puntata è stata poi trasmessa ieri, domenica 21 dicembre. La prossima puntata verrà programmata per la messa in onda, molto probabilmente, nel weekend dopo l’Epifania.

Cosa andrà in onda al posto di Amici 25?

Cosa andrà in onda su Canale 5 al posto di Amici 25? Nella fascia in cui fino a settimana scorsa andavano in onda i programmi di Maria De Filippi verranno programmate serie tv e soap opera e, nei giorni di grande festa, dei film natalizi ad hoc.

Vedremo dunque dalle 14:45 alle 16:24 degli episodi di Io sono Farah, mentre dalle 16:25 alle 16:54 andrà in onda La forza di una donna. Successivamente continuerà, invece, ad andare in onda Dentro la notizia, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi.