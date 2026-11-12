Sorprendentemente di sabato, ma arriva la sesta puntata di Amici di Maria De Filippi 2026. Ecco le news, le anticipazioni e tutti gli spoiler su cosa vedremo in tv nel primo pomeriggio del 14 novembre 2026. Perché di sabato e non di domenica? La spiegazione è semplice. Per domenica pomeriggio sono in programma, nel pomeriggio di Canale 5, eventi sportivi legati al mondo del tennis. Perfino Verissimo andrà in onda in forma ridotta e nel tardo pomeriggio. Ora passiamo a noi. Cosa è accaduto nella registrazione odierna? Scopriamolo insieme.

Amici di Maria De Filippi 2026 anticipazioni: gli ospiti

Occhi puntati sugli ospiti presenti nella sesta puntata di Amici di Maria De Filippi 2026 in onda sabato 14 novembre 2026. Settimana scorsa abbiamo potuto abbracciare Angelina Mango. Questa settimana chi vi sarà? Maria ha ampia scelta. Sono usciti nuovi singoli di Gaia, Mida e molti altri ex volti del programma. Potrebbero però richiamare anche chi non ha nulla da promuovere, almeno per ora, come: Emma o Alessandra Amoroso. Oppure vi sono sicuramente molti altri volti del panorama musicale che hanno un singolo, un album o un tour da lanciare, basti pensare agli ultimi brani usciti sulle piattaforme nell’ultima settimana.

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Chi vi sarà dunque per questa sesta puntata di Amici 26? In qualità di ospite musicale troveremo:

In qualità di giudici esterni, invece, troveremo:

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La decisione su Paulo: la scelta di Rudy Zerbi

A causa dei continui ritardi a lezione e del suo atteggiamento Paulo si ritrova, da settimana scorsa, con il banco a rischio. Zerbi vorrebbe sostituirlo e ha fatto entrare un cantante nuovo. Nel day time degli ultimi giorni li abbiamo visti prepararsi per una comparata e li abbiamo visti preparare e interagire con il resto della classe. Cosa accadrà ad entrambi? Chi rimarrà?

La gara di canto di Amici 26

Come accadrà nella gara tra i cantanti?

Gara ballo: la classifica

Cosa accadrà nella gara di ballo?

Amici 26 sport: la sfida di pugilato

Come è andata la sfida di Gabriele?

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