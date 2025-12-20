Nuova registrazione di Amici di Maria De Filippi. Ecco le anticipazioni sul day time che vedremo in onda prossimamente e che è incentrato su Opi e Flavia. Quest’oggi, infatti, negli studi Elios di Roma, nonostante la pausa per le vacanze natalizie imminente, si è continuato a registrare. Siete curiosi di scoprire cosa è successo e cosa hanno fatto i due cantanti? Scopritelo insieme a noi.

Amici di Maria De Filippi, anticipazioni: cosa accadrà nel nuovo day time?

Quest’oggi, sabato 20 dicembre 2025, è stata registrata una puntata speciale di Amici di Maria De Filippi ovvero un day time molto particolare che vedremo in onda prossimamente su Canale 5. Tutto insieme? Dipende dai tempi televisivi, può anche essere che venga spalmato su più giorni. Cosa è accaduto? La registrazione è stata incentrata su Flavia e Opi e sulle liti tra Zerbi e Anna Pettinelli.

Appena ha preso il via la registrazione odierna di Amici di Maria De Filippi sono entrati in studio i tre prof di canto ovvero: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Anna Pettinelli. Oltre a loro anche: Opi e Flavia. I due allievi di Amici 25 hanno scritto delle lettere alla loro prof e hanno chiesto di poter dimostrare la loro voglia di rimanere nella scuola e il loro talento.

Flavia ha voluto sottolineare di non essere d’accordo con la sospensione della sua maglia. (Come vi abbiamo accennato giovedì scorso nelle anticipazioni della puntata per il 21 dicembre 2025, infatti, Anna Pettinelli la farà scendere a centro studio e le comunicherà di voler pensare bene alla sua permanenza nella scuola perché per ora la vede troppo insicura e forse anche demotivata. Tutto ciò porterà a sospenderle la maglia e a rimandarla in casetta)

La cantante oggi ha voluto cantare per far ascoltare qualcosa che potesse mettere in luce il suo talento e dimostrare davvero quanto vale con brani scelti da lei e non dalla professoressa.

Stessa cosa ha fatto Opi che nella puntata di domenica 21 dicembre, nella classifica stilata con i giudizi di Arisa, è giunto nelle ultime posizioni guadagnandosi così la maglia rossa della sfida. Il giovane ha voluto cantare due pezzi sottolineando che quando lui si sceglie i pezzi non va mai in ballottaggio, mentre quando li sceglie la Pettinelli finisce sempre a rischio eliminazione.

Come ha reagito la Pettinelli nell’ascoltare le parole di Flavia e Opi e nel vedere le loro esibizioni e il clamore del pubblico? Entrambi, infatti, sono andati meglio di quando, invece, è lei a scegliergli i pezzi. Opi è riuscito a commuovere anche il pubblico. Ebbene la prof di canto ha detto che avrebbe cercato di collaborare con i tecnici per trovare le canzoni migliori per loro e più adeguate anche se desiderava comunque tenere una linea orientata alla sperimentazione perché per ora la fase del programma è ancora quella di scuola e c’è bisogno che i due giovani talenti sperimentino e studino un po’ di tutto per trovare la loro identità invece di adagiarsi su brani comodi.

Discussioni tra i prof. Zerbi vs Pettinelli

Inutile sottolineare come questa situazione di Flavia e di Opi abbia riacceso le polemiche tra Zerbi e la Pettinelli. Il primo dice che la collega ha le orecchie foderate di prosciutto e non sceglie brani ad hoc per i ragazzi che ha scelto. Non è in grado di valorizzarli e di ascoltare ciò che loro vogliono.

Questa stessa discussione si è aperta anche durante la puntata del 21 dicembre. Anna Pettinelli ha cercato di controbattere, ma Riccardo è arrivato ultimo in classifica con una canzone scelta da lui e non da Zerbi.

Cantanti e ballerini votati dal pubblico

Successivamente ad esibirsi sono stati tre ballerini e tre cantanti ovvero: Alex, Alessio, Maria Rosaria, ma anche Gard, Elena e Angie. Il pubblico è stato dotato di palline da inserire nel contenitore di ciascun allievo di Amici 25 per votare l’esibizione che gli è piaciuta di più. Pallina gialla per votare i ballerini, rossa per i cantanti.

Su cosa si sono esibiti? Gard, Elena ed Angie hanno portato sul palco i loro inediti. Maria Rosaria ha ballato sulle note di Barbie Girl. Alex ha ballato sulle note di Fuego del calor.

Ad avere la meglio per quanto riguarda il canto è stato Gard mentre per il ballo Alex e Alessio si sono contesi il primo posto. Vedendo le palline nei rispettivi contenitori, tra i cantanti la vittoria era più netta mentre tra i danzatori c’era un piccolo margine di incertezza.