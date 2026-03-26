Siamo già alla seconda puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Sabato 28 marzo 2026. Cosa accadrà? Quali talenti finiranno al ballottaggio e chi verrà eliminato? Ecco tutti gli spoiler e il racconto di cosa vedremo andare in onda nella prima serata dell’ammiraglia Mediaset in base a quanto accaduto durante la registrazione odierna.

Serale Amici di Maria De Filippi: gli ospiti della seconda puntata

Quattro giudici, sei professori e diversi talenti in gara. Cosa accadrà nella seconda puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi e quali saranno gli ospiti? Come sappiamo sono già stati svelati nella pagina ufficiale del talent. Pertanto per ricapitolare vedremo:

Giudici: Amadeus, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario. Giudice speciale: Cristiano Malgioglio

Ruolo Speciale: Alessandro Cattelan

Ospiti musicali: The Kolors che presentano nuovo singoloRolling Stones.

Ospiti vari: Luca Argentero e Belen Rodriguez. Oltre a loro già annunciate nelle pagine social ufficiali vi saranno anche, come da comunicato stampa del programma, anche: Zendaya e Robert Pattinson per presentare “The Dreama – Un segreto è per sempre“.

Ospite comico: Francesco Cicchella che imita Sal Da Vinci.

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Le squadre del Serale di Amici 25 dopo le eliminazioni della prima puntata

Quali sono le squadre del Serale di Amici 25 e come sono stati abbinati i professori? Nella squadra di Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano vi sono: Elena, Riccardo, Plasma e Caterina per il canto mentre Emiliano e Nicola per il ballo. Nella squadra di Emanuel Lo e Anna Pettinelli vi sono: Gard e Valentina per il canto e Kiara e Alessio per il ballo. Nell’ultima squadra di Veronica Peparini e Lorella Cuccarini vi sono: Angie e Lorenzo per il canto ed Alex e Simone per il ballo.

Omaggio a Gino Paoli

La seconda puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi ha preso il via con un sentito omaggio a Gino Paoli.

Serale Amici di Maria De Filippi: la prima manche

Cosa accadrà nella prima manche del Serale di Amici di Maria De Filippi? Chi si sfiderà? Seconda manche: come è andata?

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Ballottaggio ed eliminazione

Chi è finito al ballottaggio? Simone primo eliminato. Ballottaggio finale tra Valentina e Caterina.

News, gossip e liti

Nella seconda puntata vedremo diversi guanti di sfida tra i concorrenti. In primis tra Emiliano ed Alex, vinto da Alex poi sempre tra i due ballerini con ad avere la meglio Emiliano. Altro guanto riguarderà Riccardo ed Gard e verrà annullato per voto in parità mentre quello tra Alessio e Nicola verrà vinto da Nicola.

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