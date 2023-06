Il concerto dei ragazzi di Amici di Maria De Filippi al Rock in Roma è oggi, domenica 11 giugno 2023. I ragazzi del talent di Canale 5 si esibiscono durante uno degli eventi più attesi dell’estate e più famosi a livello internazionale. Presto, però, vedremo andare in onda lo show su Italia 1. Ecco la scaletta delle esibizioni e tutte le anticipazioni sull’evento che sarà trasmesso da Mediaset martedì 20 giugno in prima serata.

Amici di Maria De Filippi al Rock in Roma: cosa sappiamo del concerto per tutti i fan

Durante il Rock in Roma, uno degli eventi musicali più attesi dell’estate, anche a livello internazionale, soprattutto per gli artisti che riesce a richiamare in Italia, si esibiscono, proprio oggi, anche i ragazzi di Amici di Maria De Filippi. Sul palco troveremo, guardando lo show il prossimo 15 giugno 2023 su Mediaset: Wax, Niveo, Tommy Dali, NDG, Cricca e colleghi pronti a intrattenerci per uno spettacolo imperdibile condotto da due professionisti d’eccezione ovvero: Isboel Kinneer e Nicolò De Vitis insieme a Giulia Stabile.

Come fare per vedere l’evento live? Oggi, 11 giugno, si potrà accedere all’Ippodromo delle Capannelle a partire dalle 19.30. Chi, invece, ha già acquistato la compilation dei ragazzi di Amici 22, ovvero Full Out, potrà effettuare l’ingresso dalle 17.00 e assistere alle prove dei vari talenti.

Siete TUTTI invitati l’11 Giugno al “Rock in Roma”, presso l’Ippodromo delle Capannelle per il CONCERTO dei ragazzi di #Amici22 “Full Out”! Ci sarete, vero 😉? INGRESSO LIBERO dalle 19.30 mentre per chi ha già acquistato la compilation l’ingresso sarà dalle 17.00! Per tutte le… pic.twitter.com/zwjwSIPtsE — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) June 8, 2023

Le anticipazioni: quali saranno le esibizioni

Grazie alle preziose talpe di Amici News possiamo dirvi che giovedì prossimo vedremo andare un una uno spettacolo davvero entusiasmante.

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO +++