Si terrà domenica 11 Giugno “Rock in Roma”, il concerto con protagonisti i ragazzi di Amici 22. L’evento avrà luogo presso l’Ippodromo delle Capannelle, e sarà presentato da Nicolò De Devitiis, noto inviato del programma Le Iene e Isobel Kinnear, ballerina che ha partecipato all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi! Ecco di seguito come partecipare all’evento e tutte le info su come seguire l’evento in tv.

Concerto ragazzi di Amici 22: come partecipare e quando vederlo in tv

Ma come partecipare al concerto “Rock in Roma”? Assistere a questo show con tutto il cast di Amici 22, in programma domenica i 11 Giugno a Roma, non sarà difficile. Chi vuole dovrà solamente acquistare una copia della compilation con gli inediti dei cantanti “Full out”, disponibile su Amazon e Music First.

SENZA ACQUISTO DEL CD “Full Out” : FREE ENTRY con apertura dei cancelli dalle ore 19.30 e libero accesso al parterre.

: con apertura dei cancelli dalle ore 19.30 e libero accesso al parterre. CON ACQUISTO DEL CD “Full Out”, registrando il codice alfanumerico presente all’interno della compilation, si potrà vivere un’esperienza davvero esclusiva: si avrà infatti il GOLD PASS (ingresso prioritario alle 17:00 prima dell’apertura generale dei cancelli), il PARTERRE GOLD (accesso esclusivo all’area gold sottopalco) e una fantastica SOUNDCHECK EXPERIENCE (accesso esclusivo al soundcheck pre-show)!

Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione al concerto clicca qui

Amici 22, chi parteciperà? Cast e artisti

Al concerto “Rock in Roma”, come anticipato, prenderanno parte molti dei protagonisti dell’edizione che si appena conclusa del talent più longevo della tv italiana. Tra i cantanti di Amici 222 troveremo sicuramente: Aaron, Angelina, Cricca, Federica, Ndg, Niveo, Piccolo G, Tommy Dali e Wax. Mentre tra i ballerini d quest’ultima edizione prenderanno parte: Alessio, Gianmarco, Isobel, Maddalena, Mattia, Megan, Ramon e Samu.

Dove vedere il concerto con i ragazzi di Amici

Il concerto degli allievi dell’edizione 2022/2023 di Amici andrà in onda in TV su Italia 1. L’evento non sarà trasmesso in diretta, ma solamente qualche giorno dopo, ovvero giovedì 15 giugno.

In streaming quindi possiamo dire che sarà la piattaforma Mediaset Infinity a occuparsene, in maniera completamente gratuita.