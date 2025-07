L’annuncio dell’ingresso nel cast di Un Posto al Sole di Whoopi Goldberg, dato nel corso della presentazione dei palinsesti Rai, ha scatenato la curiosità dei fans della soap partenopea. Quali trame avranno pensato gli sceneggiatori per l’attrice americana? Ecco le prime indiscrezioni.

Whoopi Goldberg a Un Posto al sole: le prime indiscrezioni

Vi avevamo già annunciato l’ingresso di Whoopi Goldberg nel cast Upas. La news – arrivata a giugno – aveva suscitato molta curiosità sul nuovo personaggio. Dopo il colpaccio messo a punto dai vertici di Viale Mazzini, quale ruolo avrebbero pensato gli sceneggiatori della soap partenopea per l’attrice hollywoodiana? A rivelarlo sono state le prime dichiarazioni della direttrice fiction Rai, Maria Pia Ammirati, che nei giorni scorsi ha fornito le prime informazioni sul suo personaggio all’interno di Palazzo Palladini.

Mentre l’attrice di Hollywood ha ammesso di essere molto emozionata per questa nuova esperienza, e ha rivelato che insieme agli sceneggiatori è riuscita a trovare un modo per ovviare al suo italiano “imperfetto”, Ammirati ha dichiarato che Whoopi Goldberg giungerà a Napoli in veste di turista americana. Qui farà subito amicizia con Raffaele e tra loro si instaurerà un rapporto speciale. Il suo arrivo però non sarà legato solo a motivi turistici, ma avrà un retroscena alquanto misterioso. Goldberg giungerà infatti nel capoluogo campano con l’intenzione di fare luce su un misterioso giallo. Ci riuscirà? E come evolverà la sua amicizia con Raffaele? Per scoprirlo dovremmo attendere ancora un po’.

Upas, puntate con Whoopi Goldberg: quando su Rai Tre?

L’arrivo della new entry è stato possibile – come rivelato da Maria Pia Ammirati nel corso di un’intervista a Sorrisi e Canzoni TV – grazie alla grande passione che l’attrice nutre da tempo per la soap partenopea e all’amicizia che la lega a Patrizio Rispo (Raffaele in Upas).

L’annuncio del suo ingresso nel cast ha suscitato molta curiosità sulla data del suo arrivo nel capoluogo partenopeo. Ebbene, Wooldberg arriverà a Napoli a novembre, e le riprese con la star internazionale dureranno circa un mese. Per vederla in TV dovremmo invece attendere fino a febbraio 2026. Le nuove puntate Upas con Whoopi Goldberg coincideranno con il 30esimo anniversario della soap di Rai Tre: un bel regalo che la produzione Upas si prepara a fare ai suoi tantissimi fans!