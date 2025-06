Whoopi Goldberg, una delle pochissime attrici al mondo ad aver conquistato i quattro riconoscimenti principali dell’intrattenimento americano (Oscar, Grammy, Emmy e Tony Award) entrerà a far parte del cast di Un Posto al Sole. L’annuncio è di pochi minuti fa, nel corso della presentazione palinsesti Rai 2025/2026.

Whoopi Goldberg nel cast di Un Posto al Sole

Lo storico daily drama di Rai Tre nel 2026 spegnerà 30 candeline, e per l’occasione vedrà fare il suo ingresso nel cast un’attrice di rilevanza mondiale. Whoopi Goldberg non è solo un’icona dello spettacolo, ma anche la seconda donna afroamericana ad aver vinto un premio Oscar (dopo Hattie McDaniel), due Golden Globe, due Emmy Award, un Saturn Award, quattro People’s Choice Awards, cinque Kids’ Choice Awards, sette Image Awards, due Drama Desk Awards e un Baftama. Tra le sue partecipazioni ricordiamo quella nella serie televisiva Star Trek, nel film drammatico Il Colore Viola, e in molti altri ruoli. Come non menzionare la sua interpretazione magistrale in Ghost?

In occasione del 30° anniversario della soap ambientata a Napoli, Whoopi Goldberg prenderà parte ad alcuni episodi in onda nel 2026, nei quali debutterà come “recurring character“.

Un Posto al Sole, clamorosa sorpresa alla presentazione palinsesti Rai 2025/2026

L’annuncio fatto nel corso della presentazione nuovo palinsesto Rai per l’anno 2025/2026 ha scatenato la gioia dei tantissimi fans Un Posto al Sole. Il regalo che la rete di Stato farà a chi da anni segue la celebre soap partenopea è davvero immenso.

Per l’attrice americana si tratta della prima partecipazione in una serie tv italiana, e per questa new entry d’eccezione la produzione Upas ha pensato a un ruolo molto speciale.

“Stiamo scrivendo la linea di Whoopi Goldberg, sarà una linea molto singolare perché ci sarà anche del mistery e ci sarà un incontro sentimentale tra lei e uno dei protagonisti di Un Posto al Sole” è stato dichiarato nel corso della presentazione, e per scoprire cosa avranno pensato i produttori per la celebre star americana non ci rimane che attendere il prossimo anno. Le puntate Upas con Whoopi Goldberg saranno infatti trasmesse su Rai Tre nel corso del 2026.