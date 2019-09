Amici Celebrities: ecco i concorrenti che formano il cast ufficiale del programma. Il talent che metterà in gioco diversi vip, alle prese con performance canore e coreografie di ballo. I nomi trapelati sono già 13 e vi mettiamo subito al corrente del tutto.

Amici Celebrities: ecco chi sono i concorrenti ufficiali che formano il cast

Il talent di Maria De Filippi, di produzione Fascino pgt, scalda i motori: a poche settimane dall’inizio eccovi svelato il cast ufficiale del programma che vedrà a confronto numerosi vip che si misureranno in performance canore e coreografie di ballo.

Il format, uguale all’originale nella struttura, vedrà due squadre antagoniste l’una contro l’altra e alla fine si proclamerà un unico vincitore.

Vi avevamo già dato in anteprima alcuni nomi importanti come Cristina Donadio la Scianel di Gomorra e Joe Bastianich, chef e conduttore che faranno parte del cast del talent. Ma a questi si aggiungono altri nomi di prestigio che farà sicuramente felici il pubblico che li segue: Martin Castrogiovanni già presente in produzioni Fascino, come Tu si Que Vales, Massimiliano Varrese, classe 1976, attore, cantante e ballerino, e Chiara Giordano ex moglie di Raul Bova.

. @castrito81, Cristina Donadio, Massimiliano Varrese e Chiara Giordano: ecco svelati i nomi degli ultimi 4 VIP che parteciperanno a questa edizione di #AmiciCelebrities 🤩 Anche voi non vedete l'ora di vederli in azione? 😉 #staytuned https://t.co/82ozVtHsHP — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 8, 2019

Ma la lista non finisce qui perché ci saranno anche:

Filippo Bisciglia,

Pamela Camassa,

Francesca Manzini

Raniero Monaco di Lapio

Ciro Ferrara

Laura Torrisi

Emanuele Filiberto di Savoia

⚠ ATTENZIONE, ATTENZIONE! Ecco svelati i nomi di altri quattro concorrenti di #AmiciCelebrities! Chi saranno prossimi? 😉 pic.twitter.com/c5E3nqLeGD — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 4, 2019

Su Filippo Bisciglia sappiamo già tutto o quasi, ex concorrente del Grande Fratello, approda alla conduzione del reality dei sentimenti Temptation Island circa sei anni fa facendolo diventare un programma di punta Mediaset. Gli ascolti registrati sempre molto alti lo avvicinano al pubblico che lo ama incondizionatamente.

Pamela Camassa, showgirl è la compagna da quasi 13 anni di Filippo e molto probabilmente giocherà in coppia con lui.

Francesca Manzini è un’attrice e una imitatrice eccezionale, la sua performance più riuscita è quella di Asia Argento. La Manzini ha ringraziato pubblicamente Maria De Filippi per averle dato questa occasione, dopo anni lunghissimi di gavetta.

Raniero Monaco di Lapio anche lui un ex concorrente del Grande Fratello è approdato al mondo del cinema e delle fiction.

Ciro Ferrara non ha bisogno di presentazioni: allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore. Annoverato tra i migliori difensori degli anni 1980 e 1990.

Laura Torrisi, anche lei ex concorrente del Grande Fratello approda dopo poco alla recitazione diventando una beniamina del pubblico per i film con Leonardo Pieraccioni, suo ex marito, e il suo ruolo di Carmela di Venanzio nella fiction l’Onore e il Rispetto al fianco di Gabriel Garko.

Infine, Emanuele Filiberto di Savoia già presente nella tv italiana con all’attivo diverse partecipazioni, una su tutte Ballando con le Stelle che vince nel 2009.

Amici Celebrities: quando va in onda?

Il programma, molto atteso dai fans aprirà i battenti martedì 24 settembre ma sarà registrato venerdì 20 settembre. Infatti non sarà in diretta come l’ultima edizione di Amici 18 ma sarà registrato qualche giorno prima.

Nella Giuria ci sarà anche Giuliano Peparini che è il coreografo e il direttore artistico del talent classico. Notizia che vi avevamo dato in anteprima qualche tempo fa. Nella giuria dovrebbe essere presente anche Platinette, al secolo Mauro Coruzzi.

Insomma c’è grande attesa per questa novità proposta da Maria De Filippi che vedremo nel ruolo di conduttrice solo nella prima puntata. Le altre puntate invece, vedranno al timone Michelle Hunziker. (nella prima non potrà essere presente perchè impegnata nei banchi di Striscia la Notizia)