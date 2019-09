Sedetevi immediatamente sulla sedia. C’è uno scoop che vi farà rimanere senza fiato. Maria De Filippi per Amici Celebrities, fra i concorrenti, pare aver fortemente voluto una amatissima attrice di Gomorra. Di chi si tratta? Eccovi svelata la sua identità. Il cast dello show che debutterà a breve su Canale 5 si preannuncia davvero stellare.

Amici Celebrities concorrenti: arriva Scianel

L’amatissima e imitatissima Scianel di Gomorra, ovvero la bravissima Cristina Donadio, approderà su Canale 5 per prendere parte ad Amici Celebrities, il nuovo programma di Maria De Filippi. Siete contenti?

L’attrice, molto amata dal pubblico della serie tv, non dovrà però dar prova delle sue doti interpretative, o meglio non ci saranno per lei ruoli uguali a quello che interpretava in Gomorra e nemmeno copioni differenti da imparare.

Cristina Donadio, infatti, si farà conoscere dal grande pubblico dell’ammiraglia Mediaset sotto una nuova veste. Quale? Quella di cantante. Canzone dopo canzone, quindi, la Donadio dovrà regalare al pubblico presente in studio e a quello a casa forti emozioni, ma dovrà anche riuscire a tenere il tempo e a confezionare esecuzioni perfette. La giuria del talent, infatti, sarà molto attenta ad ogni sua imperfezione o ‘stecca’.

(In attesa di vedere la Donadio in tv vi riproponiamo qui la nostra intervista)

Amici Celebrities concorrenti: ecco i primi nomi

La Donadio, suppur molto famosa ed amata, si ritroverà in gara, durante Amici Celebrities, con altri personaggi che il pubblico conosce da tempo immemore.

Fra i primi concorrenti confermati, infatti, sono usciti i nomi di: Joe Bastianich, Laura Torrisi ed Emanuele Filiberto di Savoia. Oltre a loro anche Ciro Ferrara.

Tutti alle prese solo con il canto? Tutti, quindi, rivali della cattivissima Scianel? Forse sì. Nel promo che gira ormai da giorni anche sui social si vedono chiaramente Laura Torrisi e il Principe di Savoia, che come ricorderete andò anche a Sanremo insieme a Pupo, in sala Canto. L’ex giudice di MasterChef, invece, non ha mai nascosto la sua passione per la musica e in molti dicono che sia un abile musicista.

Saranno quindi loro tutti i cantanti della scuola che si popolerà di personaggi famosi ancor prima di ospitare i talentuosi ragazzi per il nuovo anno accademico? Pare proprio di sì, ma non è detto che non possano aggiungersi altri Vip alla lista.