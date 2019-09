Amici Vip diventa Amici Celebrities. Il programma di Canale 5, la cui partenza in tv è al momento prevista per fine settembre – inizio ottobre, cambia nome e per l’occasione svela anche i primissimi personaggi famosi arruolati ufficialmente nel cast.

Amici vip diventa Amici Celebrities e svela i primi 4 concorrenti arruolati nel cast: le news ufficiali

Le ultime news ufficiali su Amici Celebrities arrivano direttamente dal promo Mediaset in rotazione in queste ore su Canale 5. E’ con la musica di It’s raining men di Geri Halliwell, infatti, che si annunciano de facto i primi 4 concorrenti del talent show prodotto da Fascino pgt. Ecco l’elenco con nomi e cognomi.

Joe Bastianich

Nato negli stati uniti nel 1968, Joe Bastianich ha 50 anni. Imprenditore e personaggio tv attivo nel settore dei ristoranti, Bastianich è stato giudice di Masterchef. L’ex giurato ha da poco lasciato il ruolo e a breve approderà nella giuria di Italia’s got talent 2019 su Tv8.

Emanuele Filiberto

47 anni compiuti, nel 2010 Emanuele Filiberto (principe di Savoia) ha partecipato al Festival di Sanremo con Pupo, insieme al quale, sul palco del Teatro Ariston, ha intonato, non senza polemiche, la canzone dal titolo “Italia Amore Mio”.

Laura Torrisi

40 anni a dicembre 2019, Laura Torrisi è un volto del cinema e della fiction italiana (anche Mediaset) e nel 2006 è già stata tra i concorrenti di Grande Fratello 6 (quando non era famosa). Ad oggi, dopo la precedente liason con Leonardo Pieraccioni, sembra che l’attrice sia ancora legata al pilota Luca Betti.

Ciro Ferrara

Nato a napoli nel 1967, Ciro Ferrara ha 52 anni ed è un ex calciatore e allenatore di calcio. Durante le prime prove nella scuola di Amici Celebrities, Ferrara ha già intonato una celebre canzone del compianto Pino Daniele.

Amici Celebrities prossimamente su Canale 5: chi altro c’è nel cast del programma? (Promo)

Questi i primissimi concorrenti vip annunciati dal promo, il nuovo spot tv che così recita per il pubblico di Canale 5: “La scuola di Amici apre le sue porte a personaggi famosi con una passione segreta. Solo uno vincerà“.

Ma quali altre celebrities ci saranno nel cast? In attesa di scoprirlo prossimamente, magari con altri annunci simili, al momento a sembrare certa è la presenza di Michelle Hunziker come conduttrice del programma, anche se la news non è stata ancora ufficializzata.

Per il resto, si vocifera anche della partecipazione di alcuni ex volti di Amici. Vedremo se in gara o meno. Per quanto riguarda i giudici, infine, qualche giorno fa il sito di Davide Maggio ha anticipato un gradito ritorno dalle parti di Maria De Filippi: quello di Platinette in giuria.