Fervono i preparativi per il nuovo show, targato Fascino pgt: Amici Vip. I rumors sul programma si rincorrono, per quel che riguarda il cast, i concorrenti e oggi dalle colonne di SuperGuida Tv vi diamo una notizia in Anteprima: Giuliano Peparini sarà nella giuria del programma.

Giuliano Peparini nella giuria di Amici vip

Il coreografo e il direttore artistico della versione classica del talent di Maria De Filippi sarà anche giudice di un nuovo show che con buone probabilità prederà il via da fine settembre: Amici Vip.

La sua grande esperienza come ballerino prima, e come coreografo dopo sarà messa a disposizione dei vip che parteciperanno al programma che saranno chiamati ad eseguire coreografie di ballo e performance canore.

Amici Vip: cast, concorrenti e come funziona il programma

L’idea di fare una versione di Amici Vip è balenata in mente a quel geniaccio di Maria De Filippi già nel 2009, ma i tempi evidentemente non erano maturi per realizzarlo. Oggi nel 2019, Queen Mary ha deciso di realizzare il programma coadiuvata dal suo team autoriale e la squadra di lavoro di sempre. Al via dunque, in autunno la prima versione di Amici Vip, che vedrà in giuria la presenza di Giuliano Peparini.

Il coreografo lo conosciamo molto bene: nella versione classica del talent, i suoi “quadri” sono sempre stati incredibilmente emozionanti e comunicativi. Hanno fatto si che il talento dei ballerini fosse messo in primo piano e ne ha esaltato le qualità e le doti, realizzando dei capolavori.

Amici Vip: che cos’è in sostanza?

Sono tantissime le indiscrezioni sul programma, ma di cosa si tratta veramente? In breve, Amci Vip, sarà una specie di Spin off di Amici, il talent classico di Maria De Filippi.

Solo che a confrontarsi nelle discipline di canto e ballo ci saranno dei vip. Insomma, una specie di “Ballando con le Stelle” dove i vip si misureranno a suon di coregrafie di ballo e performance canore.

Amici Vip: quando andrà in onda?

La data di messa in onda, non è ancora ufficiale ma voci di corridoio informano che il programma dovrebbe prendere il via tra il 23 settembre e la prima settimana di novembre.

Per quanto riguarda il cast, e come sarà strutturato il programma è ancora tutto da definire, ma in buona sostanza dovrebbe esserci una giuria di esperti e 12 concorrenti come nella versione classica del programma.

Chi conduce Amici Vip?

I nomi che si sono susseguiti sul web in merito alla conduzione del programma davano in prima battuta Diana Del Bufalo, ipotesi poi smentita dalla stessa interessata. Infine si è approdati al nome più accreditato che è quello di Michelle Hunziker. In giuria, invece, oltre a Peparini dovrebbe anche esserci anche Platinette, al secolo Mauro Coruzzi.

I concorrenti di Amici Vip: chi sono?

Come abbiamo detto all’inizio di questo articolo, nulla è certo sul cast tuttavia i rumors danno come concorrenti papabili:

E gli ex allievi:

Annalisa,

Irama,

Giordana Angi,

Alberto Urso (vincitore di Amici 18)

Sarà veramente così? Non ci resta che attendere l’ufficialità del cast e altre news sul programma.

Come funziona Amici Vip?

Ma come funziona Amici Vip? E’ molto semplice, 12 vip non necessariamente cantanti e ballerini, si misureranno in alcune prove scelte dalla giuria, dimostrando le proprie abilità. E’ chiaro che si punterà molto sul ballo e sul canto, che sono ovviamente le discipline principe del talent.

I concorrenti saranno giudicati da una giuria di 4 persone, di cui vi diamo in anteprima il primo nome di Giuliano Peparini, e ogni settimana due di loro saranno eliminati.

Sarà uno show all’insegna del divertimento e del talento. Dopo queste succulente rivelazioni c’è qualcuno che ha il coraggio di mancare?!