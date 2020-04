La news è ufficiale. Amici All Star ci sarà. Ma la vera novità è che l’atteso nuovo show targato Maria De Filippi cambia titolo. Non ci credete? Beh, è proprio così. Vedere per credere.

Amici All Star si farà: il programma di Canale 5 cambia titolo «Strada Facendo» e diventa Amici Speciali – Con Tim Insieme per l’Italia

L’annuncio ufficiale di Canale 5 è arrivato grazie ad un primissimo spot dedicato al programma. Amici All Star si farà, ma cambia titolo «Strada facendo» e diventa Amici Speciali – Con Tim insieme per l’Italia.

A svelare la nuova identità della trasmissione, con tanto di sponsor in evidenza, è un promo già in rotazione sulle reti Mediaset e realizzato sulle note di “Strada facendo“, la celebre canzone di Claudio Baglioni.

Sulla musica del popolare brano del 1996, dalla produzione tv hanno voluto annunciare la messa in onda della nuova versione del talent show condividendo un chiaro messaggio di speranza rivolto a tutti gli italiani.

Questo il testo recitato in un video: «Continuiamo a credere che il domani sarà migliore, che possiamo fare qualcosa per il nostro Paese. Ognuno come può. Noi di Amici lo facciamo con la danza e con il canto».

Amici Speciali, quando inizia e indiscrezioni sul cast

Nel primo promo di Amici Speciali, quando inizia il programma non viene ancora svelato e la grafica, almeno per ora, annuncia che la messa in onda su Canale 5 è prevista «prossimamente».

Stando però alle indiscrezioni che circolano, una prima data utile per l’inizio del talent show sarebbe al momento indicata verso metà maggio, forse il lunedì o il venerdì sera in prima serata.

La De Filippi si prepara così alla nuova avventura tv, per il cui cast, secondo anticipazioni ad oggi non confermate, si fanno già i nomi di ex concorrenti come Alberto Urso, Giordana Angi, Gaia Gozzi (vincitrice di Amici 19), Enrico Nigiotti e Michele Bravi.