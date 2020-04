Maria De Filippi risponde su Amici All Star. Collegata al telefono con Rtl 102.5, l’amata conduttrice di Mediaset ha svelato se e quando inizia l’attesa versione del popolare talent show di Canale 5.

Amici All Star, quando inizia? Parla Maria De Filippi: “Se ci sarà, sarà diverso e non prima di metà maggio”

Intervistata dai fan durante “Miseria e nobiltà”, trasmissione di Rtl 102.5 condotta da Max Parisi e Rajae Bezzaz, Maria De Filippi ha così parlato di Amici All Star in tempi di Coronavirus.

«Se anche ci sarà – ha detto -, ci sarà in modo diverso e non prima della metà di maggio. Laddove ci fosse, spero che ci sia, il pensiero è far qualcosa anche per l’emergenza che stiamo vivendo».

Nell’intervista radiofonica, inoltre, la De Filippi ha confermato il ritorno in tv di Uomini e donne («un’edizione completamente diversa» le sue parole) e ha anche chiarito di non prospettare, almeno per ora, l’arrivo di nuovi show televisivi.

Maria De Filippi al telefono a Rtl 102.5: “Lavorando tanto, non ho queste grandi idee in mente. Non sto pensando a fare qualcosa di nuovo”

«Tutte le volte che mi è capitato di fare qualcosa di nuovo – ha dichiarato in radio la “padrona di casa” di Amici – è perché mi è venuto in mente, non perché sono stata lì ferma, con un foglio davanti, finché ho trovato l’idea. Forse lavorando tanto – ha poi aggiunto -, non ho queste grandi idee in mente. Non sto pensando sinceramente a fare qualcosa di nuovo».

E verso l’inizio della telefonata, la diretta interessata ha così replicato ad un fan che, stando a quanto dichiarato in radio, ha come sogno nel cassetto quello di fare l’autore televisivo.

«Ti consiglierei – ha affermato – di scrivere alle eventuali trasmissioni che ti piacciono, compreso la mia. Per quanto la scuola ti possa formare – ha poi sottolineato -, la Televisione si impara facendola. Una delle persone più brave che io ho, nella vita faceva il centralino».

Maria De Filippi al telefono su Rtl 102.5: intervista completa del 12 aprile 2020

Ecco, allora, il video da Youtube con l’intera intervista di Rtl 102.5 a Maria De Filippi, intervista che è andata in onda oggi, domenica 12 aprile 2020, sul canale numero 36 del digitale terrestre.