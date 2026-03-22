Clima subito rovente nella prima puntata del serale di Amici, andata in onda sabato 21 marzo. Protagonisti di un acceso confronto sono stati Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli, finiti al centro della scena dopo il verdetto dei giudici al termine della manche d’apertura.

A spuntarla è stato il duo formato da Lorenzo e Michele, appartenenti alla squadra guidata da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. Dall’altra parte, la squadra capitanata da Anna Pettinelli ed Emanuel Lo ha risposto schierando il ballerino Alessio, dando vita a una sfida subito molto combattuta.

Il botta e risposta tra D’Alessio e Pettinelli ad Amici 25

A infiammare davvero lo studio è stato però il commento di Gigi D’Alessio, che ha elogiato senza esitazioni la performance di Lorenzo, sottolineandone l’intonazione impeccabile. Un giudizio che non è stato condiviso da Anna Pettinelli, apparsa da subito in netto disaccordo.

Da lì, il confronto si è trasformato in un botta e risposta sempre più acceso, culminato con una replica decisa del cantautore napoletano:

“Con tutto il rispetto Anna, Lorenzo non ha sbagliato nulla, non c’era nessuna sbavatura. C’è solo una piccola differenza: tu metti i dischi, io invece li faccio. I successi non li create, li trasmettete”.

Una frase destinata a far discutere, che ha immediatamente acceso gli animi in studio tra applausi e reazioni contrastanti.

La replica della Pettinelli e la reazione dello studio

Non si è fatta attendere la risposta di Anna Pettinelli, che ha provato a ribattere mantenendo il punto:

“Hai ragione tu Gigi, ma noi i successi li creiamo e quindi l’orecchio ce lo abbiamo”.

Uno scambio che ha reso evidente la tensione tra i due e che promette di essere solo l’inizio di una stagione del serale all’insegna dei confronti accesi.

Il video dell’esibizione: