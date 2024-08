Amadeus debutta sul Nove con due programmi: quando in tv

Manca un mese all’esordio di Amadeus sul Nove. Il conduttore, dopo il record di ascolti del Festival di Sanremo, è pronto a lanciarsi in questa nuova avventura. Saranno due i programmi che presenterà a settembre sul canale del gruppo Warner Bros. Discovery. Vediamo insieme quale sarà la data di debutto.

Amadeus conduce due programmi sul Nove

C’è grande attesa per la nuova avventura di Amadeus alla guida di due programmi sul Nove. L’ex volto Rai guiderà l’access prime time del canale con ‘Chissà chi è‘. Si tratta del quiz show basato sul format Endemol Identity da cui è stato tratto ‘Soliti Ignoti‘. La data di esordio è prevista per il 22 settembre 2024. Ma non sarà l’unico programma che condurrà quel giorno. Amadeus infatti dopo ‘Chissa chi è‘ sarà al timone del prime time con uno show evento (dal titolo provvisorio di ‘Suzuki Music Party‘) che andrà in onda dall’Allianz Cloud di Milano. La serata musicale prevede la presenza di 12 big che lanceranno le loro nuove hit per i mesi autunnali/invernali e si esibiranno portando sul palco le principali canzoni del loro repertorio.

Nelle ultime tre stagioni, Amadeus aveva presentato Arena Suzuki che catapultava i telespettatori nel passato con brani di qualche anno fa, questo nuovo programma invece tratterà la musica contemporanea. In molti hanno già ribattezzato il ‘Suzuki Music Party‘ come un mini Sanremo con il presentatore che ha scelto questo periodo e vuoto tv per lanciare nuovi brani.

In autunno in arrivo La Corrida

Amadeus sarà anche alla guida di un’altra trasmissione in prima serata. Ad ottobre debutterà sul Nove ‘La Corrida‘, lo storico programma di Corrado che nacque prima per la radio ma che debuttò poi in tv nel 1986 fino al 1997. ‘La Corrida‘ era stata riproposta da Gerry Scotti (tra il 2002 e il 2009), Flavio Insinna (nel 2011) e Carlo Conti (tra il 2018 e il 2020). Ora sarà la volta del suo rilancio con Amadeus.