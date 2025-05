Amadeus è stato l’indiscusso protagonista della diretta Instagram di Fiorello. Una lunga chiacchierata tra i due amici – conduttori che ha coinvolto anche Fabrizio Biagio e Gianni Morandi. A far discutere le dichiarazioni di Ama sulla sua esperienza televisiva al Nove, ma anche il richiamo di Fiorello all’amico a tornare in Rai.

Amadeus commenta gli ascolti bassi sul Nove con Fiorello: “Sono contro tutti”

L’arrivo di Amadeus sul Nove non ha brillato dal punto di vista degli ascolti tv. Il conduttore ha registrato bassi ascolti con il game show “Chissà chi è” e i programmi in prime time “La Corrida” e “Like a Star”. Del resto lasciare una rete ammiraglia come la Rai non è stato semplice, ancor di più se lasci programmi di successo come “Affari tuoi”. Da parte di Ama nessuna sorpresa; il conduttore, infatti, era consapevole della rete, ma anche delle difficoltà che avrebbe incontrato al punto da dichiarare all’amico Fiorello:

Con The Cage vado in onda dalle 20:30 alle 21:30, in access prime time. Sono contro tutti. Sono ormai fisso al 3% e non voglio fare di più. Quanto devo fare secondo la rete? È meglio se non chiedo. Ho paura della risposta. Tanto alla fine farò sempre il 3%. Il 6%? Non è possibile. È più facile che mi svegli con gli occhi azzurri e il naso alla francese.

Poco dopo Ama ha precisato e sottolineato di essere felice della scelta di passare al Nove e di non aver mai ricevuto pressioni o altro, ma di aver fatto sempre tutto con grande convinzione. “Non mi pento d’essere andato al Nove” – ha chiosato Ama.

Fiorello spoilera il ritorno in Rai e Sanremo di Amadeus?

L’amico Fiorello è di tutt’altro parere visto che durante la chiacchierata con Amadeus su Instagram commenta: “non stai bene al Nove. Non ci stai bene e lo so“. Non solo, lo showman siciliano durante la diretta Instagram si è lasciato anche scappare: “ho parlato con i dirigenti Rai e non sto scherzando. Sappi che mi hanno detto che le porte sono sempre aperte per te“. Anzi Fiore l’ha anche anticipato dicendogli: “non devi andare a Mediaset“. In tanti hanno cominciato a pensare alla possibilità, un domani dopo l’addio di Mara Venier, di una Domenica In co-condotta proprio da Fiorello-Amadeus.

Intanto Fiorello sta preparando il terreno all’amico Ama: “so come funziona e Coletta ti ama. Lui è proprio innamorato di te, quindi davvero mi hanno detto che ti riprendono”. Infine Amadeus ha parlato anche di un ritorno a Sanremo; un’edizione davvero speciale con Fiorello, Biggio e Morandi: “tra 10 anni, pensa che bello noi quattro a Sanremo”. La replica di Fiorello è stata immediata. “Sanremo ce l’hai proprio in testa, fisso. Adesso Sanremo è così. Conti il prossimo anno, poi De Martino almeno due anni. Questo però è giovane e magari ne fa di più. Appuntamento a dopo De Martino”.