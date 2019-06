Ufficialmente svelati, stasera ad All together now, i nomi dei finalisti che si esibiranno nell’ultima puntata di giovedì 20. Nel corso della semifinale del 13 giugno 2019, infatti, la conduttrice Michelle Hunziker ha annunciato in via ufficiale chi sono i concorrenti che accedono alla finalissima in onda la prossima settimana e che si contendono il montepremi del valore di 50.000 euro:

Dennis Fantina , Luca Di Stefano, Manuel Colecchia, Federica Bensì e Daria Biancardi.

Samantha Discolpa, Carlo Paradisone, Veronica Liberati, Rosy Messina e Gregorio Rega.

Martina Maggi e Alessandra Procacci, concorrenti che vanno direttamente in finale dopo aver ottenuto gli unici due “100” da parte dei giudici. In apertura: il video Mediaset col momento in cui i 12 finalisti intonano “Il Cielo” salutando i telespettatori.