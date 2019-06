Carlo Paradisone canta “Stand by me” di E. Ben King davanti ai giudici di All together now e Michelle Hunziker racconta la storia del concorrente, originario della provincia di Napoli: “Ha avuto una vita non facilissima”, dice, infatti, la conduttrice. “Cosa farei con 50.000 euro? Mi piacerebbe mettere su una casa perché, con la mia famiglia, non abbiamo mai vissuto insieme per motivi economici”, le parole pronunciate dal protagonista di turno, commosso su Canale 5. Qui il video Mediaset con l’intera esibizione, tratta dalla quarta puntata di stasera, giovedì 6 giugno 2019.