Dennis Fantina si presenta a All together now e il primo vincitore di Amici – Saranno famosi conquista ben 91 giudici su 100. Nella terza puntata di giovedì 30 maggio 2019, infatti, il cantante racconta la sua storia, anche spiegando alla giuria cosa fa oggi nella vita ed interpretando la canzone “All night long” di Lionel Richie. Il risultato? Un tripudio di consensi e J-Ax che invita a non vergognasi nel fare altri lavori, quando la carriera musicale di un talento procede tra alti e bassi. Rivediamo, allora, la coinvolgente esibizione di Fantina, in questo video Mediaset ufficiale, completo di tutto il momento andato in onda su Canale 5.