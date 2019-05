Come fare per rivedere, in streaming on demand, la terza puntata di All together now? Trasmessa ieri sera, giovedì 30 maggio 2019, in prime time su Canale 5, il video Mediaset completo dell’intera serata si può consultare qui su Super guida tv.

Nella nuova puntata di All together now, andata in onda dalle ore 21.35 circa di ieri: l’annuncio dei cinque nuovi concorrenti in semifinale; l’omaggio a Cristina D’Avena; J-Ax che canta “Tutto tua madre” e commuove; il vincitore di Amici Dennis Fantina che si presenta in studio; il “buu” dei giudici per le critiche di una giurata a Letizia Chimienti.

Qui anche le precedenti puntate della trasmissione, da rivedere in streaming, in attesa che giovedì prossimo sia la volta della quarta serata dedicata alle esibizioni di altri talenti. A giovedì!