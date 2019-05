Momento emozionante, a All together now, con J-Ax che canta “Tutto tua madre” e commuove i giudici del programma di Canale 5. Durante la terza puntata del nuovo show con Michelle Hunziker, infatti, il rapper ha intonato la canzone del 2018 – accompagnato da Paolo Jannacci, col quale ha scambiato anche un abbraccio – e, tra i giurati posizionati nel muro, le lacrime non sono mancate. Rivediamo, allora, il momento, in questo video Mediaset del 30 maggio 2019.