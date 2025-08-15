Amara sorpresa per i fans di “Forbidden fruit” che oggi, venerdì 15 agosto, accedendo a Canale 5, non troveranno i loro beniamini. La soap turca, infatti, non andrà in onda. Ma perché? Continuate a leggere per scoprire il motivo, quando tornerà e cosa sarà trasmesso al suo posto su Mediaset.

Forbidden fruit salta l’appuntamento con i fans oggi, 15 agosto

Perché oggi non c’è “Forbidden fruit”? In realtà, non si tratta di una vera e propria sospensione, ma piuttosto di una breve pausa. Essendo Ferragosto, molte famiglie sono fuori casa per godersi la giornata.

I vertici di Cologno Monzese hanno così deciso di mettere in pausa la serie per permettere a tutti di trascorrere questa festività con amici e parenti, senza perdere neanche un episodio delle vicende di Yildiz e Halit.

Quando torna la dizi turca su Canale 5?

Gli appassionati possono stare tranquilli: dopo questa giornata di festa, “Forbidden fruit” tornerà a occupare il consueto slot orario sulla rete ammiraglia Mediaset, ripresentandosi all’appuntamento con i fans lunedì 18 agosto, pronta a regalarci nuovi colpi di scena.

Stop Forbidden fruit, cosa vedremo al suo posto?

Come sempre, i vertici del Biscione hanno pensato anche a chi passerà questa giornata di festa a casa, creando un palinsesto davvero ricco.

Si inizia alle 13:40 con le repliche di Beautiful, per poi tuffarci nel film romantico “Inga Lindstrom – Il matrimonio dimenticato” che ci terrà compagnia fino alle 15:45 circa. Dopo, sarà la volta di “Rosamunde Pilcher – Un amore senza tempo”, che andrà in onda fino alle 17:15. A seguire, per gli amanti delle serie turche, ci sarà “La forza di una donna”. Infine, alle 18:45, si rinnova l’appuntamento con il game show musicale “Sarabanda” condotto da Enrico Papi.