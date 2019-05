I giudici di All together now fanno “buu” ad Angelica Sepe. Il motivo? Dal muro, la giurata critica la concorrente Letizia Chimienti – per il “pantalone con un po’ di panza” – e gli altri membri della giuria disapprovano il commento – fisico. Punzecchiata da Pamela Petrarolo, però, la Sepe chiarisce che la sua è soltanto una battuta e, così, la giudice augura il meglio alla cantante di turno di “Strong Enough”. Rivediamo, allora, il momento, in questo video Mediaset ufficiale, tratto dalla terza puntata di stasera, giovedì 30 maggio 2019.