Tutti e 100 i giudici di All together now si alzano in piedi per lei e, così, Martina Maggi va direttamente in finale. Questo, infatti, il verdetto della giuria – “Muro umano” del programma di Canale 5, convinta dalla voce della concorrente nel corso della quarta puntata di stasera, giovedì 6 giugno 2019. Ecco, allora, il video Mediaset con l’intera esibizione della Maggi, sulle note di “Some people want it all” di Alicia Keys.