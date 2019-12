Ieri sera, in prima serata su Canale 5, c’è stato l’annuncio con i nomi dei primi 4 semifinalisti di All together now 2, la nuova edizione del programma targato Endemol Shine Italia. Ad andare in semifinale nella prima puntata sono stati i seguenti concorrenti:

Ai nomi dei primissimi semifinalisti si è arrivati grazie ai verdetti delle sfide finali dirette, in onda nella seconda parte di puntata: Federico Martello vs Rita Comisi; Carmine Cirillo vs Ilenia Suffredini; Gaia Di Fusco vs Fabio Pedrotti. Rita, Ilenia e Fabio sono stati eliminati.

A questi tre nominativi va ad aggiungersi anche il quarto semifinalista, Don Giuliano, “salvato” dal presidente di giuria, J-Ax. I primi due finalisti, invece, sono Sonia Mosca e Domenico Prezioso – I video da Mediaset Play datati mercoledì 4 dicembre 2019.