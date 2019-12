Nella prima puntata di All together now 2, Sonia Mosca conquista tutti e 100 i giudici e “vola” direttamente in finale. A far piangere la concorrente, però, sembra il ricordo della precedente esperienza a Ti lascio una canzone, il programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, a cui l’interprete di “I love the Lord, he heard my cry” partecipò da bambina nell’edizione in onda nel 2009. Ecco il video Mediaset con la nuova esibizione della cantante nella trasmissione di Canale 5.