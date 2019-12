Un prete canta “Più bella cosa” di Eros Ramazzotti ad All together now 2. Fin qui nulla di così straordinario. Se non fosse che, nella prima puntata del programma di Canale 5, la conduttrice Michelle Hunziker si è ritrovata di fronte tal Don Giuliano Gallone, sacerdote che, in studio, ha intonato la canzone che il famoso interprete romano dedicò proprio a lei, quando era ancora sua moglie. Ecco il video Mediaset col momento andato in onda ieri sera, mercoledì 4 dicembre 2019, in prima serata su Canale 5.