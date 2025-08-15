Amara sorpresa per i fans di If you love che oggi – venerdì 15 agosto – collegandosi come di consueto a Canale 5, non troveranno ad attenderli i loro beniamini. La soap turca oggi non andrà in onda, ma perché Continua a leggere per scoprire i motivi, quando tornerà in TV e cosa vedremo al suo posto sulla rete ammiraglia Mediaset.

If you love sospesa, i motivi

Perché oggi non c’è If you love? A dire il vero non possiamo parlare di una sospensione vera e propria, ma piuttosto di una pausa breve, dovuta al fatto che oggi, Ferragosto, molte famiglie trascorreranno la giornata fuori casa.

La decisione di mettere in pausa per un giorno la serie tv turca è arrivata dai vertici di Cologno Monzese, ed è scaturita proprio dal desiderio di consentire ai tantissimi fans di trascorrere questa giornata di festa fuori casa, in compagnia dei familiari e degli amici, senza perdersi neppure un appuntamento con le vicende di Ates e Leyla.

Quando tornerà in TV la dizi turca di Canale 5?

Gli appassionati di If you love potranno godersi tranquillamente questa giornata di festa, con la consapevolezza che presto ritroveranno i loro beniamini ad attenderli sulla rete ammiraglia Mediaset.

Dopo la pausa di oggi infatti, If you love osserverà il consueto turno di riposo nel fine settimana, per tornare sui nostri schermi già lunedì 18 agosto.

Cosa vedremo al suo posto?

Come sempre accade, i vertici del Biscione hanno pensato anche a chi trascorrerà questa giornata di festa a casa, proponendo un ricco palinsesto.

Si inizia alle 13:40, con le repliche di Beautiful, per proseguire poi con il film sentimentale “Inga Lindstrom – Il matrimonio dimenticato” che ci terrà compagnia dalle 14:10 alle 15:45 circa. A seguire sarà trasmesso il film “Rosamunde Pilcher – Un amore senza tempo” che occuperà lo slot orario fino alle 17:15, quando gli affezionati di dizi turche potranno trovare ad attenderli La forza di una donna. Alle 18:45 circa andrà in onda il game show musicale “Sarabanda” condotto da Enrico Papi.