Colpo di scena ad All together now 2. Surry, lo youtuber e new entry tra i giudici di questa nuova edizione del programma di Canale 5, ci prova con Gaia Di Fusco, concorrente di 18 anni che, come esibizione, in studio propone la sua personale versione della canzone “Domino”, di Jessie J. Ecco il video Mediaset dalla prima puntata di stasera, mercoledì 4 dicembre 2019, col “romantico” momento da rivedere.