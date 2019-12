Carmine Cirillo alza “The Voice” (la voce) ad All together now 2. Il cantante, in passato nel team di Raffaella Carrà nel programma di Rai 2, è tornato in tv, anche se stavolta lo ha fatto nel programma di Canale 5. Nella prima puntata di ieri sera, mercoledì 4 dicembre 2019, l’ex volto della trasmissione musicale della Tv pubblica si è esibito con due canzoni: “Rise like a Phoenix” (super omaggio a Conchita Wurst) e “Milion Dollar Bill” (in ricordo della grande Whitney Houston) – Il video da Mediaset Play.