Alessia Mancini, conduttrice tv, showgirl, attrice e oggi anche scrittrice grazie al suo libro “Il sorriso è l’ingrediente segreto” edito da Mondadori, è stata protagonista al BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento dove si è raccontata tra vita pubblica e privata, parlando di tv ma anche delle sue passioni come la cucina appunto. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Alessia Mancini, e con lei abbiamo parlato di come è nata in lei la passione per la cucina e dei suoi progetti futuri.

Alessia Mancini: l’intervista esclusiva

Alessia Mancini, dalla tv alla scrittura con un libro “Il sorriso è l’ingrediente segreto” edito da Mondadori che racconta le tue passioni la cucina e il beauty

“In realtà la cucina mi appartiene un po’ da sempre, credo di essere cresciuta nelle cucine delle mie nonne assaporando tanti gusti, soprattutto romani. Viaggiando per lavoro ho scoperto tanti gusti e tante altre cucine un po’ di tutta Italia. La passione ce l’avevo già e me la sono portata di tappa in tappa. In ogni luogo, ho scoperto sapori nuovi che piaceva condividere anche in famiglia. Ad esempio le mie nonne non hanno mai viaggiato, e quindi mi piaceva far assaggiare loro cose nuove. Da lì è un po’ cresciuta questa mia voglia di cucinare per gli altri. Era una cosa che non avevo mai condiviso perchè in tv non c’era mai stata l’occasione di farlo, i social invece mi hanno dato questa possibilità di far conoscere questo aspetto di me che era rimasto tra le mura domestiche. Sui social mi hanno chiesto “perchè non fai un libro”, quando Mondadori ha bussato alla mia porta ho detto di si”.

Qual è il piatto che più ti rappresenta?

“È difficile da dire perchè io sono una a cui piace anche mangiare, anche se molti mi dicono non si direbbe. Amo tantissimo i primi piatti, non potrei rinunciare a un piatto di spaghetti con i pomodorini. Uno dei piatti che mi manca quando sono all’estero”.

C’è un sogno lavorativo che ti stuzzica? Qualcosa che ti piacerebbe fare: un format del presente o anche qualcosa dal passato che non è più in onda?

“A un programma del passato non avevo mai pensato, perchè poi uno si proietta sempre verso il futuro. Mi piacerebbe portare in tv questa nuova versione di Alessia che ha a che fare con la cucina”

Tu ha partecipato anche a tanti programmi, due reality (La Talpa e l’Isola dei famosi). Ti piacerebbe partecipare a Ballando con le stelle?

“Sarebbe scorretto perchè negli anni ho ballato sia per passione che per lavoro. Credo sarebbe più corretto vedere persone che non si sono mai cimentate in questo tipo di disciplina”.