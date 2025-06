Alberto Angela non ha mai bloccato su Whatsapp Francesca Michielin! Il conduttore e divulgatore scientifico ha smentito l’indiscrezione lanciata quasi per gioco dalla stessa cantautrice durante il podcast “Tintoria”.

Alberto Angela: “Fake news gigantesca con Francesca Michielin”

Pochi giorni fa Francesca Michielin durante una intervista rilasciata nel podcast Tintoria ha parlato di Alberto Angela rivelando “ha smesso di rispondermi su Whatsapp e poi ho visto che l’immagine diventava grigia“. La cantante ha lasciato intendere che il conduttore e divulgatore scientifico l’ha bloccata su Whatsapp per via di una foto diventata virale su tutti i social. Nello scatto si vedeva la Michielin sul divano avvolta in una coperta con il volto di Alberto Angela. “Dicevo che amavo gli uomini di cultura e allora rincaravano. Evidentemente questa cosa gli ha dato fastidio” – ha raccontato la cantante.

A chiarire ogni dubbio e spazzare via ogni gossip ci ha pensato proprio il conduttore e divulgatore scientifico che, dalle pagine de La Stampa, ha chiarito quanto successo con Francesca Michielin. “È una gigantesca fake news. Perchè mai avrei dovuto? La ammiro, è bravissima. Non c’è bisogno che lei si scusi perché non ha fatto nulla di sbagliato” – ha detto il figlio di Piero Angela.

Alberto Angela e il futuro in Rai dopo Ulisse

Non solo, Alberto Angela ha parlato anche del suo futuro in Rai in vista dei prossimi impegni dopo il grande successo degli speciali di “Ulisse – Il Piacere della scoperta“. “Sono un volto nato in Rai, proprio come mio padre e continuo a considerare il servizio pubblico il posto ideale per fare divulgazione. Spero che si vada avanti e che si riesca a trovare un accordo” – ha precisato il conduttore che, al momento, non ha ancora ri-confermato l’accordo con mamma Rai.

Proprio Angela ha aggiunto: “per me fare divulgazione in tv vuol dire guardare il mondo che mi circonda, capire in che direzione sta andando e intercettare i problemi appena emergono. Per questo spingo così tanto a sperimentare: in una tv dove tutti siedono su formule rodate, noi abbiamo il coraggio delle idee perché vogliamo tenere il passo con il mondo restituire lo spirito del tempo. Siamo stati, per esempio, i primi a parlare di emergenza climatica su Rai Uno“.