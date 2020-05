Anche CartaBianca apre alle testimonianze dei vip sul Coronavirus. Ieri sera, martedì 5 maggio 2020, è toccato ad Alba Parietti, ospite di Bianca Berlinguer per raccontare la sua esperienza sul Covid-19.

Alba Parietti a CartaBianca: «Avevo il Coronavirus, ora sono guarita e immune»

Intervistata in collegamento da Milano, Alba Parietti ha svelato di aver contratto il Coronavirus. Stando al suo racconto, i sintomi sono arrivati mesi fa ma soltanto nell’ultimo periodo ci sarebbe stata la conferma.

«All’inizio di marzo – ha raccontato su Rai 3 la showgirl di 58 anni – ho cominciato ad avere mal di gola, un po’ di raffreddore e qualche sintomo febbrile».

Da qui la scelta di isolarsi e di non avere contatti con le persone a lei care o che lavorano con lei. «Nel dubbio – ha detto – mi sono sigillata in casa. Ho deciso di fare una quarantena per scelta mia».

Infine, gli esami medici che, stando alle parole della protagonista, avrebbero confermato lo stato di guarigione e di immunità: «Sono guarita. Avevo contratto il virus e ora sono immune».



Alba Parietti con i capelli più corti a CartaBianca

Durante l’intervista trasmessa su Rai 3, i telespettatori di CartaBianca non hanno potuto non notare anche la novità nel look di Alba Parietti. Novità che riguarda il cambio di pettinatura mostrato.

La showgirl, infatti, si è presentata in collegamento con Bianca Berlinguer sfoggiando un nuovo taglio di capelli, più corti rispetto allo stile ultimamente visto nei vari programmi tv che l’hanno invitata come opinionista.

Ecco il video da Instagram per rivedere i passaggi salienti dell’intervista di ieri sera.