Aka 7even è il vincitore del Best Italian Act degli MTV EMA 2021. L’artista 21enne ha trionfato nella categoria dedicata al nostro Paese, in cui era nominato insieme a Caparezza, Madame, Mäneskin e Rkomi.

Aka7even vince il Best Italian Act degli MTV EMA 2021

Dopo la proclamazione della vittoria, Aka 7even a caldo, ai microfoni di MTV ha dichiarato: “La vittoria come Best Italian Act agli MTV EMAs è stata forse la più bella notizia che potessi ricevere in questo momento – ha detto – Ricevere questo premio in uno dei più grandi eventi della musica internazionale per me significa molto”.

Il cantante ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha poi aggiunto: “È un traguardo importante che abbraccio con emozione ed entusiasmo: spero di portare la mia musica sempre più lontano, grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto fino a farmi arrivare fin qui e ai quali dedico questa vittoria!”

Quando andranno in onda gli MTV EMA 2021

Gli MTV EMA 2021 vanno in onda in diretta dall’Ungheria e sono condotti da Saweetie. La manifestazione è possibile seguirla questa sera, domenica 14 novembre, a partire dalle ore 20:00 con il pre-show e dalle ore 21:00 con il main show su MTV sul canale Sky 131 e in streaming su NOW. È possibile seguire l’evento anche su MTV Music canale Sky 132 e 704.

2021: l’anno d’oro del cantante Aka 7even

Il 2021 è stato l’anno d’oro di Luca Marzano, vero nome del cantante meglio conosciuto come Aka 7even. Il giovane artista ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, quest’anno ha ottenuto il disco di platino per l’album d’esordio “Aka 7even”, ha registrato sold out nei concerti live della scorsa estate, ha annunciato il suo primo libro “7 vite”, in arrivo il 23 novembre 2021 edito da Mondadori. Da poco è inoltre uscito il video ufficiale di “6PM” diretto da Luther Blissett. Il video è un omaggio all’amore in tutte le sue forme e di tutte le età.