Arriva una nuova vincita importante ad Affari Tuoi con Louis che ha rischiato il tutto per tutto portandosi a casa 200 mila euro. Una puntata che ha visto il concorrente rifiutare anche un’offerta di 50 mila euro. Scopriamo insieme chi è il giovane e come è andata la partita.

Affari Tuoi, Louis vince 200 mila euro in gettoni d’oro

Ancora una vittoria ad Affari Tuoi dopo che il mese scorso la concorrente Ornella dalla Sicilia, in coppia con il suo compagno Giuseppe, si era riuscita a portare a casa un montepremi di 300 mila euro. Stasera, 17 ottobre 2024, è toccato ad Louis, dalla Valle d’Aosta, giocare con la fortuna. La sorte gli ha dato il pacco tre, un numero molto particolare. L’uomo infatti si è presentato a Stefano De Martino e ha scelto Andrè, uno dei suoi due fratelli gemelli, per la sua avventura all’interno del quiz show. In tutto infatti sono tre e hanno raccontato di aver vissuto anche in una casetta nel bosco.

Alla fine sono arrivati con due pacchi, uno che conteneva 10 euro e uno 200 mila. Il dottore allora gli ha offerto 50 mila euro ma Louis ha rifiutato spiegando che poi avrebbero dovuto dividere per tre la vincita.

“Anche se è una super offerta, noi rifiutiamo. Siamo in tre, scegliamo la via punk, lo sentivamo dall’inizio. Anche a costo di tornare a casa con 10 euro, in quel caso ci prenderemo un caffè“.

All’apertura del pacco tre però, con gran felicità, la cifra contenuta era di 200 mila euro in gettoni d’oro.

Vinti quasi due milioni di euro in un mese

Da quanto Stefano De Martino è arrivato alla conduzione del quiz show, un mese fa, sono stati vinti quasi due milioni di euro. I concorrenti tentano la sorte e decidono di arrivare fino alla fine senza accettare offerte. Questa sera la puntata ha fatto anche da traino ai nuovi episodi di Don Matteo 14, in onda su Rai1.