Stefano De Martino sta registrando ascolti e vincite record ad Affari Tuoi. Il conduttore, che ha preso il posto di Amadeus alla guida del game show, viaggia su una media di 5 milioni di spettatori a puntata. Ma a vincere sono anche i concorrenti che partecipano al programma. Vediamo insieme, in meno di un mese, qual è stato l’importo totale portato a casa dai partecipanti.

Affari Tuoi 2024, in meno di un mese vinti oltre un milione di euro

L’avventura di Stefano De Martino ad Affari Tuoi è iniziata lo scorso 2 settembre 2024. Già dalla prima puntata, si era capito che il cambio di conduzione portava bene ai concorrenti. Monica, del Veneto, è stata la prima che ha partecipato al programma e ha subito vinto 100 mila euro in gettoni d’oro. Nel corso delle serate, la conduzione di De Martino è stata sempre più personalizzata e al pubblico è piaciuto il suo entusiasmo e la sua empatia.

Soltanto in quattro puntate, i concorrenti non sono riusciti a ‘battere’ il Dottore e sono tornati a casa a mani vuote. Non è un caso che De Martino ha più volte esclamato: ‘Vi saluto, da domani non penso mi vedrete‘. L’apice si è raggiunto il 26 settembre quando sono stati vinti ben 300 mila euro. Dal 2 al 30 settembre, in totale ad Affari Tuoi si sono registrate vincite per oltre un milione di euro in gettoni d’oro. Una cifra mostre, per un totale di 1.258.250 in 26 puntate. Una media di 48 mila euro e 394 a puntata.

Le vincite di Affari Tuoi nel dettaglio giorno per giorno

Le vincite dei concorrenti nel dettaglio da quando Stefano De Martino conduce Affari Tuoi: