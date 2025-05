Oroscopo Paolo Fox del giorno, sabato 17 maggio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 17 maggio 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Il fine settimana nasce con qualche perplessità a causa della Luna contraria, anche se già da domenica avrete un cielo decisamente migliore. Con Venere nel segno e Giove favorevole, non mancherà una bella passione da vivere e un totale coinvolgimento nella coppia soprattutto tra le nuove coppie o tra le coppie più giovani. Nel lavoro state vivendo una fase di equilibrio delicato. Se c’è un progetto da portare a termine, dovrete farlo entro i primi di giugno.

Oroscopo Paolo Fox Toro

C’è una fase di revisione dei vostri conti e della vostra situazione a livello lavorativo. C’è anche la necessità di recuperare emozioni perdute. La giornata di sabato sarà anche interessante a livello di relazioni interpersonali e anche per sviluppare un amore. A giugno avrete Venere nel segno che vi aiuterà anche a ritrovare una certa armonia nella coppia. Dovrete cercare di liberarvi dello stress accumulato di recente sfruttando anche questa Luna attiva che vi viene in soccorso. Qualche pianeta in quadratura potrebbe portare una certa agitazione. Forse l’accettazione di un nuovo incarico ha portato nella vostra vita degli stravolgimenti non sempre facili da gestire.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questa bella Venere porta più chiarezza nella vostra vita e soprattutto un minore stress. Siete persone positive e questo vi aiuta anche a fare nuove amicizie e ad attrarre la simpatia degli altri. Il fine settimana nasce con una Luna attiva che renderà questi giorni molto interessanti anche per l’amore. Cercate di organizzare qualcosa di stimolante che possa darvi una mano per crescere anche a livello personale. Se avete un talento particolare, questo è davvero il momento giusto per metterlo in mostra e per farvi valere. Accettate di buon grado un invito.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le stelle di oggi porteranno un po’ di discordia e di tensione soprattutto nelle relazioni familiari e nelle relazioni d’amore. Questo transito è piuttosto pesante e potrebbe creare dissidi o frequenti incomprensioni. Avete stelle che proteggono il vostro lavoro e la vostra sfera relazionale legata ai vostri affari, però conoscendo il vostro carattere quando vedete tutto nero o avete voglia di mettervi in un angolo a causa di qualche rimpianto, finite per autoaccusarvi e per vedere le cose peggiori di quello che sono in realtà. Forse avreste bisogno di avere accanto una persona che vi coccoli e che vi rassicuri.

Oroscopo Paolo Fox Leone

In questo momento non vi manca di certo il coraggio per affrontare le sfide della vita anche grazie ad una straordinaria protezione delle stelle. Dal punto di vista economico ci sarà da far quadrare bene i conti anche perchè ultimamente avete fatto qualche spesa di troppo che riguarda la casa o altre situazioni che coinvolgono la famiglia. Concedetevi oggi un bel momenti di intimità con il vostro partner anche perché avete trascorso l’intera settimana dedicandovi alle questioni pratiche. Se vedete che qualcosa non funziona per il verso giusto, evitate inutili e sterili polemiche.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Finalmente state riuscendo a vedere chiaramente le soluzioni ad alcuni problemi che per lungo tempo vi hanno tenuto in ansia. Tanti obiettivi adesso sono più raggiungibili rispetto a qualche giorno fa, Il vostro grande problema è quello che spesso siete voi stessi a creare problemi dove non esistono per la vostra smania di perfezionismo e la vostra puntigliosità. Sfruttate queste ottime stelle anche per rimettervi in gioco nel lavoro. Chi ha un amore importante, grazie a questa Venere in ottimo aspetto, potrà riscoprirlo. Chi invece è reduce da una delusione, dovrebbe mettere da parte la diffidenza e rimettersi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In questo periodo state affrontando delle tensioni che potrebbero esacerbare i rapporti con le altre persone. Con Venere e Luna in aspetto contrario, potrebbero sorgere dei conflitti con le persone care delle polemiche. A volte tendete a provocare la persona amata anche per stimolarlo o perchè abbia un sussulto. L’errore da non commettere è quello di tirare troppo la corda perchè, alla lunga, potrebbe spezzarsi. La giornata di domenica sarà decisamente la migliore di questo weekend.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Questa giornata di sabato porterà maggiore chiarezza nella vostra vita. Secondo l’Oroscopo del giorno, per quanto riguarda la gestione dei vostri soldi, servirà una certa attenzione anche perchè avete qualche opposizione planetaria che vi porterà a spendere di più anche a causa di qualche imprevisto. State andando incontro ad una fase astrologica propizia per la creatività e la fertilità. Con Giove in aspetto positivo, chi ha una grande idea nella propria testa non dovrà nascondersi e dovrà cercare di spingere per attuarla al più presto.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

L’attuale configurazione dei vostri pianeti vi porta ad essere più positivi rispetto ai primi mesi dell’anno in cui avete dovuto affrontare parecchie peripezie e tanti blocchi che vi hanno impedito di crescere anche dal punto di vista economico. Adesso tutto questo sarà un lontano ricordo anche perchè adesso non dovete più dimostrare nulla a nessuno. Siete persone positive e vincenti e queste stelle vi aiuteranno a dimostrarlo ancora di più. Se avete al vostro fianco la persona giusta, in questo fine settimana l ‘amore tornerà al centro dei vostri pensieri.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Questa bella Luna tocca il segno e vi dona una bella capacità di azione. Nelle ultime tre settimane avete vissuto una fase conflittuale in amore anche a causa della posizione poco amichevole di Venere. Va però ricordato che il quadro astrale non è tutto da buttare. Ci sono pianeti che invece aiutano il lavoro e vi consentono di avere una bella carica di energia e di vitalità. Il punto è che in questi giorni avete messo l’amore in secondo piano e questo ha creato un certo distacco col partner. Dovrete cercare, soprattutto nel corso di questo fine settimana. di risvegliare i sentimenti e le emozioni, magari organizzando qualcosa di interessante con il vostro partner.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

C’è una bella atmosfera nella vostra vita che creerà un bel clima anche per quanto concerne il lavoro. In questo periodo sarà più facile avere delle idee brillanti che possano aiutarvi ad emergere e a fare dei bei passi in avanti anche in termini di profitto. Grazie al supporto di Giove la vostra creatività sarà davvero al top, per questa ragione dovreste cercare di rimettervi in gioco soprattutto se state ancora cercando un lavoro che vi soddisfi. Qualche opposizione planetaria potrebbe portare un po’ di stanchezza e di appannamento in serata, ma da domenica si recupera.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Più vi avvicinerete a giugno e maggiori saranno le probabilità di concludere un accordo molto vantaggioso. Secondo l’Oroscopo del giorno sarebbe un grave errore farvi prendere dal nervosismo soprattutto se avete a che fare con persone che non ve la raccontano giusta o che stanno cercando di mettervi i bastoni tra le ruote. A volte fare buon viso a cattivo gioco può rivelarsi la strategia giusta per neutralizzare chi vuole mettervi in difficoltà.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.