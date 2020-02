Mattino Cinque il programma di informazione e intrattenimento mattutino di canale 5, condotto da Federica Panicucci e Francesco del Vecchio potrebbe presto avere una versione week end. Secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete, la coppia candidata alla conduzione potrebbe essere quella inedita di Adriana Volpe e Michele Cucuzza.

Arriva Mattino Cinque week end: al timone Cucuzza-Volpe?

Stando a quanto rivela blogo, i vertici Mediaset potrebbero decidere di aggiungere al palinsesto di canale 5, un nuovo appuntamento: Mattino Cinque week end.

Come sappiamo Mattino Cinque va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì con la collaudata coppia Panicucci – Del Vecchio che affronta argomenti che spaziano dall’attualità, la cronaca, la politica, passando ad un registro più leggero di intrattenimento.

E Mediaset starebbe pensando di raddoppiare l’appuntamento con il programma di infotainment Mattino Cinque creando un doppio appuntamento: il classico (Dal lunedì e al venerdì) e il week end.

Mattino Cinque week end: ipotesi o realtà?

Al timone del programma si starebbe pensando alla coppia formata da due concorrenti del Grande Fratello Vip: Adriana Volpe e Michele Cucuzza.

Quest’ ultimo è stato appena eliminato dal gioco e dentro la Casa ha dimostrato di non aver mai dimenticato il suo trasporto per l’informazione improvvisando con gli altri coinquilini una specie di TG satirico. Del resto Cucuzza ha condotto per molti anni “La Vita in Diretta” su Rai 1, quindi sarebbe perfetto nel ruolo.

Nascerà davvero al coppia televisiva Cucuzza – Volpe?

Ad affiancarlo Adriana Volpe, showgirl che per moltissimi anni ha lavorato in programmi di intrattenimento come i Fatti Vostri, sempre per la Rai. La bella Adriana è ancora in gioco dentro la Casa più spiata d’Italia e ha molti sostenitori che la amano incondizionatamente.

Tuttavia, ha anche molti detrattori, che la giudicano falsa e manipolatrice. Ma indubbiamente il suo lavoro lo sa fare.

La donna sarebbe sicuramente felice se questa ipotesi diventasse realtà. Infatti dopo le varie traversie con il collega Giancarlo Magalli è sbarcata a Mezzogiorno in Famiglia, altro programma Rai, che purtroppo è stato cancellato dai palinsesti. Per la Volpe sarebbe un vero rilancio lavorativo e dopo la bella vetrina offerta dal Grande Fratello Vip, sarebbe una grossa occasione.