Giancarlo Magalli al Grande Fratello Vip 2020? E’ molto probabile che il conduttore dei Fatti Vostri, possa entrare nella Casa per un confronto diretto con Adriana Volpe.

Magalli vs Volpe al Grande Fratello Vip 2020?

La showgirl Adriana Volpe all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, ha più volte parlato dei dissapori avuti con il suo collega storico, Giancarlo Magalli, in seno alla trasmissione i Fatti Vostri. Tutti noi sappiamo che non corre buon sangue fra i due e che gli screzi apparentemente siano partiti perché la Volpe ha rivelato l’età del conduttore in diretta. Tanto che Magalli le ha risposto: “ma perchè non ti fai i fatti tuoi? Sei una Rompip****”

Ma sarà veramente questo il motivo? O c’è sotto dell’altro? Di certo la Volpe dietro i suoi modi gentili e affabili nasconde un carattere peperino e tosto. Ne sa qualcosa Rita Rusic, sua compagna di avventura nel GFVIP2020 con cui ha avuto uno screzio: la guerra fra le due first lady è apertissima!

Grande attesa per un confronto in Casa tra Magalli e la Volpe

Ma certo un confronto in diretta tra Magalli e la Volpe sarebbe un bel colpo per il conduttore Alfonso Signorini che vedrebbe schizzare alle stelle l’asticella dell’Auditel.

Stando a quanto riporta il settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 30, Giancarlo Magalli è in trattative con Mediaset per varcare la fatidica Porta Rossa di Cinecittà e avere finalmente un confronto con la sua ex collega.

Ammettiamolo. Magalli sta alle polemiche come Rocco Siffredi al porno. Per cui immaginiamo che prima o poi il conduttore che, diciamolo, non si tiene un cece in bocca, affronterà la Volpe, con la quale la querelle è addirittura finita in tribunale.

Dopo l’incidente, Magalli entrerà nella Casa di Cinecittà?

Il confronto avrebbe un picco di ascolto incredibile perché i fan avrebbero la possibilità di vederli assieme, quando finora ognuno ha rilasciato delle dichiarazioni proprie. Magalli che recentemente è stato vittima di un incidente automobilistico ne è uscito illeso.

Molti nel web hanno pensato che la Volpe gliela avesse tirata, ma per fortuna il conduttore sta bene. Magalli e la Volpe riusciranno a riconciliarsi e magari a riabbracciarsi dopo un chiarimento o la loro rivalità sarà ancora la stessa di sempre?

Ah saperlo…