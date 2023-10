Trovate originali, scene adrenaliniche e buona interpretazione degli attori protagonisti, fanno di A testa alta un action movie decisamente divertente. Diretto da Kevin Bray nel 2004, il film è il remake di Un duro per la legge (1973) e mixa con abilità i tratti del western con quelli del melodramma.

Insomma, come avrete capito, un film davanti al quale non esiste il pericolo di annoiarsi. Va in onda nella prima serata di Domenica 1° ottobre su Tv8: di seguito trovate tutte le curiosità che lo riguardano.

A testa alta: la trama in breve e il cast

Dopo otto anni trascorsi nelle Forze Speciali, un ex militare torna nella cittadina d’origine e scopre che un suo ex compagno di scuola, usando come base il casinò che ha aperto, dirige un grosso traffico di droga. Si impegna così a riportare l’ordine, ovviamente a modo suo.

Nel cast, oltre a The Rock, alias Dwayne Johnson, ex lottatore, figurano anche, fra gli altri, Neal McDonough, Johnny Knoxville, John Beasley, Barbara Tarbuck, Kristen Wilson, Khleo Thomas, Ashley Scott, Michael Bowen, Kevin Durand, Andrew Tarbet, John Stewart, Darcy Laurie, Terence Kelly, Eric Keenleyside, Mike Dopud, Ryan Robbins e Michael Adamthwaite.

Le principali curiosità sul film

Di seguito le curiosità più interessanti su A testa alta: