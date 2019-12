Dal 13 dicembre arriva 6 Underground su Netflix, l’atteso film action con protagonista Ryan Reynolds. Dopo aver inscenato la propria morte, un miliardario recluta un team di agenti segreti per una missione che metterà alla prova ogni limite: lo scopo è rintracciare un brutale dittatore. La pellicola, diretta da Michael Bay, è stata annunciata da una serie di spot promozionali. A fronte di un budget che si aggira tra i 150 e 170 milioni di dollari, 6 Underground è stato girato tra Los Angeles e l’Italia, toccando città come Roma, Taranto, Firenze, Siena e Frascati. Le riprese si sono svolte anche negli Emirati Arabi, più precisamente ad al-‘Ayn, Abu Dhabi, Liwa Oasis, Ras Al Khaimah e Sharja.

6 Underground: di cosa parla il film Netflix

Al centro della storia di 6 Underground c’è un gruppo di persone. Non hanno nome, ma sono state assunte per combattere tutto ciò che c’è di marcio nel mondo. Tutto inizia quando un miliardario si finge morto in seguito a un incidente aereo con un piccolo velivolo. Insieme ad altre cinque persone, crea un team specializzato di vigilantes, dove lui è ovviamente il leader.

Insieme possono combattere il male senza seguire gli obblighi della legge. Ognuno di loro ha un numero. La sua squadra è composta da un pilota, un sicario, una spia, un dottore e un acrobata, con un unico obiettivo cruciale: far crollare un regime dittatoriale mediorientale. Con 6 Underground è nato un nuovo gruppo di supereroi.

Il film di Michael Bay è thriller adrenalinico, scritto dalla coppia di sceneggiatori di Deadpool (Rhett Reese e Paul Wernick), dove gli effetti speciali non mancano. Nel trailer, divulgato da Netflix in occasione del lancio del film, mostra una Firenze che esplode (per finta, s’intende): nelle macerie si scorge il Duomo, gli Uffizi e le strade storiche della città.

6 Underground: il cast del film di Michael Bay

Ecco i “magnifici” sei che compongono la squadra protagonista di 6 Underground: Ryan Reynolds interpreta Uno, leader del team di vigilantes; Mélanie Laurent veste i panni di Due; Manuel Garcia-Rulfo è Tre; Adria Arjona ricopre il ruolo di Quattro; Corey Hawkins è Cinque; infine Ben Hardy è Sei, ultimo componente del team.