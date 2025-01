Tutto pronto per una nuova puntata di Zelig 2025, lo show targato Mediaset condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada in prima serata su Canale 5. Scopriamo insieme tutti gli ospiti, i comici e le anticipazioni della puntata del 22 gennaio 2025.

Zelig 2025 torna stasera su Canale 5: la seconda puntata del 22 gennaio

Stasera, mercoledì 22 gennaio 2025, in prima serata su Canale 5 va in onda la seconda puntata di “Zelig”, lo show targato Mediaset condotto dalla storica coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Questa sera dopo Lazza, super ospite della puntata del debutto, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada sono pronti ad accogliere sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi: Anna Danesi, la pallavolista italiana, centrale della Pro Victoria. La capitana nazionale italiana di pallavolo è pronta a mettersi in gioco durante la seconda puntata dello show tutto da ridere!

Non solo, spazio anche ai comici che sono il cuore vitale dello show! Anche stasera, infatti, a rotazione, saliranno sul palcoscenico vecchie e nuove glorie per regalare una serata all’insegna del divertimento e dell’intrattenimento al pubblico.

Zelig 2025, quante puntate e comici

Le puntate dell’edizione 2025 di Zelig sono tre. Dopo quella del debutto del 15 gennaio, lo show entra nel vivo con il secondo appuntamento che vedrà alternarsi sul palcoscenico grandi nomi della comicità italiana per una serata tutta da ridere. Ecco i comici protagonisti: Vincenzo Albano, Max Angioni, Francesco Migliazza. Virgigno, Lunanzio, Antonio Ornano, Aurelio Sechi. Dado, Leonardo Manera, Enrico Bertolino. Nikolas Albanese, Raul Cremona, Panpers, Corinna Grandi. Elianto, Oblivion, Senso d’Oppio e Andrea Di Marco. Spazio anche ai comici storici: Max Angioni, Anna Maria Barbera, Enrico Bertolino, Paolo Cevoli, Raul Cremona, Dado, Maurizio Lastrico, Leonardo Manera e Antonio Ornano.

Confermata la presenza del corpo di ballo di DanceHaus Hip Hop Department di Susanna Beltrami, formato da 18 ballerini professionisti, e la band The Pax Side of the Moon, composta da 8 musicisti che accompagneranno i conduttori con un ritmo coinvolgente, rendendo ogni momento dello show unico e dinamico.

L’appuntamento con Zelig 2025 è il mercoledì in prime time su Canale 5.