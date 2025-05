Manila Nazzaro e Antonino Spinalbese ancora ai ferri corti nella casa di The Couple – Una vittoria per due. Tra i due non scorre buon sangue e non perdono occasione per confermarlo.

Nuovo scontro tra Manila Nazzaro e Antonino Spinalbese a The Couple

Nella casa di The Couple – Una vittoria per due, Antonino Spinalbese è ancora al centro delle polemiche. L’ex di Belen Rodriguez a detta di molti è non solo uno stratega, ma anche in grado di manipolare il compagno d’avventura Andrea. “Mi spiace se passa per stratega, non sono assolutamente succube. Non è vero, anzi…” – commenta Andrea in sua difesa. Anche Antonino precisa: “Andrea è molto difficile da nascondere per chi vede le 24H, Andrea è una persona che si diverte, spruzza di gioia, parla con tutti”.

Manila Nazzaro non la pensa così e punta nuovamente il dito contro l’ex di Belen: “a volte loro si fingono tanto legati ad altre coppie quando in realtà non è così. Quando una coppia non è particolarmente gradita, anche se noi abbiamo legato tanto con Andrea. Antonino l’affrontavo, lui è disinteressato, lui fa il suo gioco e noi il nostro. Ma non è bello fare l’amico e sembrare tanto legati quando poi non è così. Attenzione tutti questi avvicinamenti non sono sinceri, naturalmente escludo Andrea. Quattro bambolotti quando l’ho detto è perchè si muovono come Yes Man, noi vediamo la palestra, il sole, ma le personalità non escono”.

Stefano Oradei pizzica Antonino Spinalbese a The Couple

Ilary Blasi dallo studio ha una domanda per Manila: “se leviamo la palestra e il solo che fanno” con la ex Miss Italia che replica “se ammazzano!”. Anche Stefano Oradei, il marito di Manila Nazzaro, ha qualcosa da dire: “stiamo condividendo un gioco, ma capisco tutto non ha mai parlato con Manila. Da uomo e nei confronti di mia moglie mi ha dato fastidio”.

Ecco i video Mediaset.