Una bella emozione per Laura Maddaloni a The Couple – Una vittoria per due. La judoka parla della sua vita privata, dell’amore con il marito Clemente Russo e delle figlie.

Laura Maddaloni a The Couple: “mio marito Clemente è il pezzo mancante”

Dopo una settimana di nostalgia, Laura Maddaloni a The Couple apre il suo cuore parlando della sua vita privata e in particolare del marito Clemente Russo. “Credo che Clemente è il mio pezzo mancante alla fine. Io sono un pò più riservata, lui è molto più esplosivo ed aperto. Io rido poco, lui è stato uno dei primi a farmi ridere veramente. Diciamo che anche il mio passato non mi ha permesso di ridere tanto, ho iniziato da subito il mio sport prendendolo seriamente. Poi quando ho incontrato lui ho capito che la vita va presa anche con un pò di leggerezza se no non ti godi quello che hai. Oggi mi sento felice e appagata” – dice la campionessa judoka.

Poi Laura parla della malattia della figlia: “non c’è stato un giorno che ho pensato che lei non ce la facesse, è forte, è molto forte“. La judoka è mamma di tre figlie di cui parla con grande emozione: “Rosy è come il papà: buona, ingenua, ma molto intelligente. Ama esibirsi, balla, canta. Le gemelle sono un corpo e un’anima, molto unite, furbette hanno una energia pazzesca. Hanno un bel rapporto e per me questo è importante”. Poco dopo a sorpresa la Maddaloni riabbraccia le tre figlie in giardino.

Ecco il video Mediaset.