A The Couple – Una vittoria per due è nata un’amicizia speciale tra Antonino Spinalbese e Brigitta Boccoli. L’ex di Belen Rodriguez sin dal suo ingresso nella casa non ha nascosto di essere rimasto piacevolmente colpito dalla classe della showgirl.

Flirt tra Antonino Spinalbese e Brigitta Boccoli a The Couple?

Antonino Spinalbese e Brigitta Boccoli a The Couple fanno parlare di se per un’amicizia speciale nata all’interno della casa. La showgirl ed attrice, felicemente sposata con Stefano Nones Orfei, figlio di Moira Orfei e noto domatore circense, apprezza i complimenti dell’ex compagno di Belen Rodriguez al punto da rivelare nel confessionale: “a me piace tanto essere corteggiata, quindi se lui mi dovesse corteggiare forse si, è lui l’uomo che deve inventare e trovare un modo. Se è tanto intelligente e maschio un modo lo trova“.

In confessionale Antonino Spinalbese non nasconde di essere rimasto colpito sin dal suo ingresso da Brigitta Boccoli: “è stupenda, è bellissima, come negarlo. Lei sa tutto, sa il mio pensiero. E’ una donna elegantissima, super profonda, super affascinante, ha una donna che ha una sorella eccezionale”. Poi l’ex di Belen raggiunge Brigitta per ballare un tango nel salotto della casa. Sul finale Brigitta precisa: “Antonino per me una persona speciale perchè a differenza degli altri l’ho compreso. Non lo vedo falso né tantomeno stratega, è molto…lui ha una menta complicata, anche molto femminile. Non è vero che non si apre, se gli fai le domande lui parla”.

Ecco il video Mediaset.